Gesponsord Waarom preventie het adviesgesprek met ondernemers versterkt

Waterschade en brand behoren al jaren tot de meest voorkomende schadeoorzaken bij bedrijven. Opvallend is dat veel van deze schades te voorkomen zijn met relatief eenvoudige maatregelen. Preventie biedt daarmee een kans om het adviesgesprek met ondernemers te verdiepen. Preventiespecialist Rens Janssen en manager Brand Zakelijk Gerda Schuurman van a.s.r. laten zien hoe adviseurs preventie praktisch kunnen inzetten in hun adviesgesprek met ondernemers.

Preventie raakt direct de risicopositie van een onderneming. “Door preventie structureel mee te nemen in het adviesgesprek, help je klanten schade zo veel mogelijk te voorkomen en verbeter je hun verzekerbaarheid,” zegt Gerda Schuurman, manager Brand Zakelijk bij a.s.r . Het gesprek verschuift daarmee van polis en voorwaarden naar bedrijfscontinuïteit, onderhoud en toekomstbestendige keuzes. Door actief mee te denken over preventie wordt de adviseur echt een partner van de ondernemer, die al in een vroeg stadium wordt betrokken bij bedrijfsplannen.

Preventie raakt de kern van goed advies

Juist nu ondernemers steeds vaker investeren in verduurzaming en elektrificatie, wordt het preventiegesprek steeds belangrijker. Inspecties door de preventiespecialist van a.s.r. bieden daarbij een natuurlijk startpunt. “Adviseurs sluiten vaak al aan bij inspecties”, merkt preventiespecialist Rens Janssen. “Door mee te lopen door het bedrijf, vragen te stellen en mee te kijken met wat er wordt beoordeeld, blijf je als adviseur goed op de hoogte van de nieuwe en veranderende risico’s bij klanten.”

Goede preventie begint eenvoudig

Volgens Janssen vormt het idee dat preventie geld kost vaak een drempel. “Terwijl de basis juist ligt in maatregelen met weinig of geen kosten. Goede orde, netheid en wijze van bedrijfsvoering maken al een groot verschil.” Omdat ondernemers vooral bezig zijn met de dagelijkse bedrijfsvoering, krijgt preventie minder prioriteit. “Ondernemers realiseren zich vaak onvoldoende dat preventie in ieders belang is,” vervolgt hij. “Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkplek. En een calamiteit kan niet alleen schade veroorzaken, maar ook de hele bedrijfsvoering in gevaar brengen of zorgen voor onnodig extra werk.”

Als bedrijven investeren in preventie, investeren ze dus ook in zekerheid en bedrijfscontinuïteit”

Schuurman ziet dit terug in de schadepraktijk. “Zelfs als materiële schade verzekerd is, kan langdurige stilstand grote gevolgen hebben. Klanten komen niet altijd terug en investeringsbudget verdwijnt in herstel en omzetverlies. Als bedrijven investeren in preventie, investeren ze dus ook in zekerheid en bedrijfscontinuïteit.”

Waterschade blijft de grootste schadeoorzaak

Waterschade is bij bedrijven nog altijd de meest voorkomende schadecategorie en goed voor ongeveer 35% van de meldingen. Het gaat onder meer om lekkages, verstoppingen en schade door neerslag.

“Veel van dit soort schades kunnen voorkomen worden met goed onderhoud. Zo worden afvoeren niet altijd goed gecontroleerd, verstoppingen te laat opgemerkt of ontstaat regelmatig schade door neerslag via dak of gevel,” legt Schuurman uit. “Denk bij wateraccumulatie aan voldoende afschot en draagkracht in daken. En het schoonhouden van dakgoten en afvoeren maakt echt verschil.”

Enkele verbeterpunten die Janssen regelmatig ziet tijdens inspecties:

Sla goederen minimaal 15 centimeter boven de vloer op.

Laat dakbedekking regelmatig controleren.

Houd dakgoten en afvoeren vrij van bladeren en vuil.

Zorg voor voldoende (nood)afvoercapaciteit.

Installeer een back-uppomp in parkeergarages.

Zorg dat de vulslang van cv-installaties losgekoppeld is.

“Dit zijn maatregelen die geen grote investeringen vragen”, benadrukt Janssen. “Voor adviseurs zijn dit laagdrempelige onderwerpen om te bespreken, bijvoorbeeld bij een jaarlijkse check of verlenging van de polis.” Daarnaast kunnen adviseurs deze preventiemaatregelen delen via nieuwsbrieven, bijvoorbeeld in de herfst wanneer waterschades vaker voorkomen.

Elektra blijft de grootste oorzaak van bedrijfsbrand

Naast waterschade speelt brand een grote rol. Elektra is daarbij de meest voorkomende oorzaak van bedrijfsbranden, bijvoorbeeld door kortsluiting of een defect apparaat. Volgens Janssen groeit dit risico door elektrificatie. “Gebouwinstallaties en materieel worden steeds vaker elektrisch. Dat zorgt voor meer potentiële ontstekingsbronnen. De risico’s verschuiven en vragen om andere preventiemaatregelen.”

Een periodieke keuring van de elektrische installatie is daarbij essentieel. Schuurman: “Daarom wordt een elektrakeuring, zoals scope 10, in veel gevallen verplicht gesteld. Zo’n keuring is vijf jaar geldig en helpt om risico’s op tijd te signaleren.” Janssen vult aan: “In combinatie met scope 8 en 9, keuringen van elektrische arbeidsmiddelen en vast aangesloten materieel, voldoen bedrijven ook aan de Arbowet en werken zij direct aan een veiligere werkplek.”

De risico’s verschuiven en vragen om andere preventiemaatregelen”

Brand heeft vaak grote impact. Door deze aandachtspunten in een adviesgesprek te benoemen, kunnen risico’s beperkt worden:

Laat elektrische installaties periodiek keuren.

Overbelast stekkerdozen niet en gebruik verlengsnoeren niet als permanente oplossing.

Kies voor erkende installateurs bij verduurzaming.

Zorg voor rookdetectie, bij voorkeur gekoppeld aan de inbraakmeldinstallatie.

Houd terrein en gevel vrij van brandbare materialen.

Zorg dat accu’s van bijvoorbeeld gereedschap veilig kunnen laden.

“Verlengsnoeren zijn bedoeld voor tijdelijk gebruik", benadrukt Schuurman. “Als ze structureel nodig zijn, is een extra vast stopcontact de veiligere oplossing. Dit zien we regelmatig fout gaan.”

Praktijkvoorbeeld: omvormer naast hooiopslag

Hoe eenvoudig risico’s soms te herkennen zijn, blijkt uit een inspectie bij een manege. “De omvormer van zonnepanelen hing inpandig en was bedekt met stof en spinrag, vlakbij de opslag van hooi en stro”, vertelt Janssen. “Door de zon was de temperatuur van de omvormer hoog en ik vroeg de ondernemer er zijn hand op te leggen. Dat maakte direct duidelijk welk risico hier aanwezig was.”

Volgens Janssen begint dit soort situaties vaak al bij installatie. “Met een andere locatiekeuze had dit brandrisico voorkomen kunnen worden. Dit soort situaties laat zien hoe belangrijk het is om bij installatie en inrichting stil te staan bij brandrisico’s.” Het voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen de dekking en ook het gesprek aan te gaan over inrichting en dagelijks gebruik.

De zwakste schakel bepaalt het risico

Tot slot heeft Janssen een duidelijke boodschap: “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Die ene schakel kan leiden tot totaalverlies van het bedrijf. Preventie hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar vraagt wel om aandacht en structuur. Door preventie vast onderdeel te maken van het adviesgesprek, verbeteren adviseurs niet alleen de risicopositie van hun klanten, maar ook de eigen rol als partner in toekomstbestendig ondernemen."

Dit artikel is gesponsord door a.s.r .