Ambitieus en niet van plan zich te verstoppen: 2 AM Young Leaders blikken terug

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de AM Top 50 Young Leaders. Een goede reden voor een gesprek met twee jonge professionals die vorig jaar op de lijst stonden: Gijs van Brunschot (34), partner bij zakelijkeverzekering.nl, en Rafie Greve (23), accountmanager bij Rabobank.

Van Brunschot werd vorig jaar opgegeven door zijn compagnon Willem. “Ook voordat ik begon bij zakelijkeverzekering.nl heb ik altijd in de verzekeringen gewerkt, ik weet eigenlijk niet beter.” Greve had ook een vroegere start: op zijn zestiende begon hij bij SNS Bank. "Ik deed de mbo-opleiding bank- en verzekeringswezen en moest stage lopen. Toen vroeg SNS Bank of ik daar op zaterdag wilde komen werken. Vanuit daar ben ik de branche ingerold."

Een gevoel van erkenning

Greve zag de Young Leaders-lijst vorig jaar voorbijkomen op LinkedIn en dacht meteen: dat ga ik proberen. Toen hij daadwerkelijk op de AM Top 50 Young Leaders belandde, voelde dat als een erkenning. Van Brunschot deelde zijn nominatie op LinkedIn en kreeg vooral warme reacties: “Wel leuk, al die veren in je reet”, vat hij lachend samen.

Daar blijft het niet bij

Beiden zien in de Young Leaders-lijst vooral een signaal: er werken wel degelijk jonge mensen in deze branche, ook al oogt die soms grijs. Van Brunschot is op zijn kantoor de jongste van de adviseurs en wijt dat aan het imago van het vak. "Mensen vinden verzekeringen vaak saai, dat was vroeger al zo." Om dat imago op te krikken, zet hij zich als bestuurslid van Assurantie Club Brabant in om jongeren juist bij het vak te betrekken.

Greve zet zich ook in voor jongeren binnen de branche, maar dan intern. Hij is betrokken bij het opzetten van een netwerk binnen de branche Verzekeren & Pensioenen om jonge collega's binnen Rabobank met elkaar te verbinden. De bank kende al het initiatief Young Rabo, maar vanwege het specifieke karakter van het vakgebied koos Rabo ervoor om jongere collega’s binnen de tak Verzekeren & Pensioenen ook met elkaar te verbinden.

Uitnodiging voor AMdag

Vanwege die plek op de AM Top 50 Young Leaders kregen Van Brunschot en Greve allebei een uitnodiging voor de AMdag. Voor Van Brunschot was het niet de eerste keer; sinds hij in de branche werkt, gaat hij er bijna ieder jaar naartoe. Dit keer stond hij vooral op de beursvloer. "Het is een kleine wereld, ik kwam steeds weer mensen tegen die ik kende."

Voor Greve was het wél een primeur en die beviel goed. "Ik dacht dat ik de hele dag op een stoel zou zitten luisteren naar sprekers, maar niets was minder waar. Er waren heel veel stands, spelletjes en lekker eten. Ik heb veel interessante mensen gesproken en ideeën opgedaan voor mijn verdere loopbaan." Greve begon destijds net in zijn nieuwe functie bij Rabobank en gebruikte de dag vooral om collega's en samenwerkingspartner te leren kennen.

Advies? Meld je aan!

Zowel Van Brunschot als Greve moedigen andere jong professionals aan om zich op te geven voor de AM Top 50 Young Leaders 2026 . Wat ze vooral meenemen uit hun ervaring met de lijst? Voor Van Brunschot is dat het gevoel van even op een voetstuk staan, voor Greve is dat een stukje erkenning.