'Risicogestuurd advies: jij ziet wat AI niet ziet'

AI verandert het speelveld van risicomanagement ingrijpend. "Maar juist in deze digitale tijden is er behoefte aan adviseurs die méér zien dan data. Die de klant kennen, begrijpen en begeleiden", zegt Arno Brons, senior consultant Voorzie van Avéro Achmea. "Voor adviseurs die dichtbij hun klant staan, biedt dit een kans hun advies nóg scherper en persoonlijker te maken."

De opkomst van AI heeft alles versneld. Het analyseert razendsnel data. Legt verbanden. Signaleert opkomende risico’s. Kan ondersteunen bij het geven van strategisch advies. Voor velen voelt dit als een bedreiging. Wat blijft er over van menselijke expertise als algoritmes sneller en goedkoper zijn? En ze duizenden mensen tegelijk kunnen helpen zonder daar personeel voor aan te nemen?

‘In risicogestuurd advies draait het om nuance’

AI is geen vervanging voor menselijke expertise, stelt Arno Brons, senior consultant Voorzie van Avéro Achmea, gerust. “AI mist iets wat de menselijke adviseur wél heeft: empathie en het vermogen om tussen de regels door te lezen. Want waar AI ijzersterk is in het herkennen van patronen kan het de context van menselijke relaties niet inschatten. Die waardevolle eigenschap bezit de adviseur wel: hij kent zijn klant. Voelt in gesprekken aan wat niet wordt uitgesproken. Ziet zorgen die AI niet ziet. In risicogestuurd advies draait het precies om die nuance. Om inschatting en vertrouwen. Daar blijft de menselijke factor cruciaal.”

Met AI kun je nóg sneller risico’s herkennen

AI kan de mens wel aanvullen. “Beschouw tools als ChatGPT, Microsoft Copilot en Perplexity als een persoonlijke assistent. Laat ze historische data analyseren om te zien hoe de markt van je klant zich ontwikkelt. Of laat ze niet-verzekerbare risico’s inschatten. Zoals reputatieschade, strategische kwetsbaarheden of maatschappelijke sentimenten.”

Verrassend genoeg is ook succes een risico, weet Brons. “Snelle groei van een bedrijf kan druk geven op mensen, systemen en verwachtingen. Zet AI in om zulke signalen vroeg te herkennen. Zo kun je je klant niet alleen helpen bij het realiseren van ambities, maar ook bij het beheersen van de keerzijde ervan.” Ook efficiënt: AI vragen een contract te screenen op risicovolle clausules. “Maar let op: gebruik dan wel een geanonimiseerde versie. Dus zonder herleidbare persoons- en klantgegevens.”

‘Bescherm je klant en blijf kritisch’

Daarmee raakt Brons precies de kern van verantwoord AI-gebruik: privacybescherming. “Zorgvuldig omgaan met privacy is altijd al essentieel in advieswerk. Trek dat zéker door bij de inzet van AI. Kort samengevat: voer geen persoonsgegevens of vertrouwelijke klantdata in AI-tools in. Maak daar binnen je kantoor ook duidelijke afspraken over. Door bewust om te gaan met data voorkom je risico’s en kun je AI veilig en verantwoord inzetten.”

Daar hoort volgens hem ook een kritische blik bij op wat AI je aan data voorschotelt. “AI is slechts zo goed als de data waarop het getraind is. Ook AI kan fouten maken, verkeerde aannames doen of informatie missen. Blijf dus alert en kritisch. En vertrouw op je eigen kennis. Jij als trusted advisor blijft degene die richting geeft.”

Duiding vraagt om menselijke diepgang

Wie AI verantwoord inzet voor onder meer data-analyse wint tijd voor duiding en communicatie. “Dan kun je je nog beter richten op wat in adviseren zo belangrijk is: persoonlijke aandacht, verdieping, het menselijke gesprek. Dat maakt het verschil. Daar zit als trusted advisor je toegevoegde waarde.”

