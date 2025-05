Gesponsord Centraal Beheer allang niet meer alleen direct writer

Centraal Beheer is allang geen pure direct writer meer. De organisatie maakt werk van een gelijkwaardige samenwerking met het intermediair, dat met name in hypotheken, overlijdensrisico en pensioenen een steeds grotere rol speelt. "We faciliteren actief de adviseur, want die biedt klanten persoonlijk en onafhankelijk advies", aldus Paul Bänziger, senior manager commercie bij Centraal Beheer.

“We investeren in zowel het directe als het intermediaire kanaal – en dat laatste is zeker geen bijzaak. Meer dan tweederde van alle intermediairs in Nederland werkt direct of indirect met ons samen. Bij producten als hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen en aanvullend pensioen (lijfrente) loopt het aandeel van het intermediaire kanaal zelfs voor op het directe kanaal. Voor veel klanten is persoonlijk advies onmisbaar. Het intermediair speelt daarin een cruciale rol”, aldus Bänziger. “En dat doet niets af aan de mogelijkheid dat klanten ook rechtstreeks hun product bij ons kunnen afsluiten. Uiteindelijk bepaalt de klant wat bij hem past.”

Voor Centraal Beheer is direct contact met klanten én adviseurs essentieel. Daarom zijn de accountmanagers, de ondersteuningsdesks voor o.a. overlijdensrisico en pensioenen en het speciaal ontwikkelde intermediairportaal geen bijzaak, maar een bewuste keuze. “Een adviseur moet weten dat hij op ons kan rekenen – of het nu gaat om een technische vraag, een productadvies of ondersteuning bij het klantproces. We zijn bereikbaar, reageren snel. ‘Even Apeldoorn bellen’ geldt net zo goed voor adviseurs als voor klanten.”

Concrete ondersteuning voor het intermediair

“We laten in woord én daad zien dat het intermediair belangrijk voor ons is. Denk aan het speciaal ingerichte adviseursportaal en de aanwezigheid op beurzen en congressen.” Maar ook eigen events zoals ‘Beterweters blikken vooruit’ doen een duit in het zakje. “We willen proposities brengen waar adviseurs echt mee aan de slag kunnen. Dat kan een product zijn dat ook direct gesloten kan worden. Maar we bieden ook nieuwe proposities die alleen via adviseurs af te sluiten zijn, zoals de woningverhuurhypotheek.”

Advies waar het ertoe doet

Niet elke klant wil of hoeft voor elk product een adviseur in te schakelen. Maar zodra het gaat om grote bedragen, complexe situaties of levensbepalende keuzes – zoals een hypotheek, aanvullend pensioen of overlijdensrisicoverzekering – zoeken veel klanten juist wél dat persoonlijke, onafhankelijke advies. “En daar ligt precies de kracht van het intermediair. Wij zelf hebben geen fysieke winkels. De adviseur is het persoonlijke gezicht in de buurt. Voor de klant is dat van toegevoegde waarde. Daarom investeren wij in onze relatie met adviseurs.”

Samen werken is samen waarderen

“De tijd dat Centraal Beheer het intermediair vooral als ‘extra kanaal’ zag, ligt ver achter ons. We zijn blij met de samenwerking. We vinden het belangrijk dat adviseurs weten dat we ook echt in het intermediaire kanaal investeren. En dus praten we niet óver het intermediair, maar bouwen we samen aan een toekomst waarin klanten echt kunnen kiezen. En waarin jij als adviseur weet: Centraal Beheer staat naast je en helpt je om jouw klant het beste advies te kunnen geven.”

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer .