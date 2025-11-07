Gesponsord Van verzekeren naar vooruitzien: hoe risicogestuurd advies ondernemers helpt

Als adviseur weet je als geen ander: ondernemers staan voor uitdagingen die niet met één oplossing zijn af te dekken. Dat blijkt ook uit de Nationale Monitor Risicomanagement 2025. Voorzie-consultant Berlinda Dijkma van Avéro Achmea ziet hierin een belangrijke kans voor adviseurs: "Het biedt een prachtig aanknopingspunt om met de klant het gesprek te voeren. Niet alleen over risico's, maar over toekomstplannen."

“Uit het onderzoek van Avéro Achmea en de Universiteit Twente blijkt dat van de 750 ondernemers slechts 36% een bedrijfscontinuïteitsplan heeft. Tegelijkertijd maakt de monitor zichtbaar welke onzekerheden ondernemers ervaren." Volgens Voorzie-consultant Berlinda Dijkma van Avéro Achmea zit daar de sleutel. “Wie weet waar de ondernemer wakker van ligt, kan gericht ondersteunen. Dat is precies waar de kracht van goed advies begint. Je helpt de relatie niet alleen door inzicht te geven in de risico’s, maar juist door te bespreken wat hij met die risico’s wil doen."

​De monitor maakt volgens haar zichtbaar waar ondernemers wakker van liggen. "Als adviseur kun je vanuit die inzichten het gesprek verschuiven: van verzekeren naar vooruitzien. ”

Een goed gesprek begint met de juiste vragen

Elke ondernemer vindt de continuïteit van zijn bedrijf belangrijk. Maar praten over ‘wat als het misgaat’? Dat doen maar weinig mensen. Dijkma: “Een andere insteek kan vaak helpen bij zulke gesprekken. Begin niet bij de risico’s. Begin bij de doelen. Vraag waar hij naartoe wil, en welke risico’s die doelen in de weg kunnen staan. Dan zit je direct op de laag waar je écht waarde kunt toevoegen.”

Deze 3 vragen helpen je volgens Dijkma op weg:

Welke doelen heb je voor je bedrijf?

Wat kan die doelen in de weg staan?

Wat wil je met die onzekerheden doen?

“Als de ondernemer zelf zijn kwetsbaarheden benoemt, ontstaat er ruimte voor actie. En dat begint vaak niet met een verzekering, maar met inzicht.”

Samen werken aan een plan B

“Je kunt niet álles voorkomen, maar je kunt wel voorbereid zijn. Of het nu gaat om brand, cyberaanvallen of het tijdelijk wegvallen van personeel – iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met verstoringen. Het helpt dan enorm als er vooraf nagedacht is over een plan B. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Door samen scenario’s te bespreken, creëer je al een ingang voor een bedrijfscontinuïteitsplan. En dat is van onschatbare waarde als het erop aankomt. Zo laat je als adviseur zien dat je verder kijkt dan alleen de verzekering. Je helpt je klant niet alleen risico’s te benoemen, maar ook om ermee om te gaan. Dáár zit je kracht als sparringpartner.”

Ontdek waar ondernemers mee worstelen

Wil je weten met welke risico’s ondernemers het meest worstelen? Of zoek je u praktische handvatten om uw adviesgesprekken verder te verdiepen? Lees het volledige rapport van de Nationale Monitor Risicomanagement 2025 of stel Berlinda Dijkma zelf je vraag.

