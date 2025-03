Gesponsord Krappe arbeidsmarkt benadrukt belang van optimale samenwerking

In deze 3-delige serie vertellen de consultants van Voorzie over een onderwerp dat hun na aan het hart ligt. Berlinda Dijkma is al haar hele leven gefascineerd door menselijk gedrag. Als consultant bij Voorzie zet ze haar kennis en ervaring in om advieskantoren te ondersteunen bij organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling en teamsamenwerking. "In de loop der jaren kunnen kleine koninkrijkjes ontstaan."

“Voor elke 6 vacatures in de verzekeringsbranche is er met moeite 1 sollicitant te vinden. De krappe arbeidsmarkt benadrukt wat mij betreft vooral de waarde van mensen, en hoe belangrijk het is om in je team te investeren. Als iedereen met plezier samenwerkt en het beste uit zichzelf kan halen, ben je zoveel efficiënter als organisatie. Als je dat ook naar buiten toe uitdraagt, dan komen die schaarse talenten vanzelf wel naar je toe.”

Het risico van koninkrijkjes

“In onze branche werken mensen vaak lang voor hetzelfde kantoor. Het begint met 2 man die al het werk doen. Na verloop van een paar jaar is het kantoor uitgegroeid tot 10 of 15 mensen. Telkens als het te druk wordt komt er iemand bij, die een deel van het werk overneemt. Dat heeft voor- en nadelen. Een functie is vast omlijnd. Er is weinig ruimte voor eigen initiatief. Terwijl banen die organisch meegroeien met het bedrijf vaak dynamischer zijn. Uitdagender voor jonge mensen die nog op zoek zijn naar waar hun kracht ligt. Maar het is ook een risico, als het werk daardoor niet efficiënt meer is verdeeld. In de loop der jaren kunnen kleine koninkrijkjes ontstaan. Dat bedoel ik niet negatief; mensen houden nou eenmaal graag vast aan wat ze gewend zijn. Maar soms staat dat gewenste ontwikkeling in de weg.”

Kennisdelen motiveert medewerkers

“Een duidelijk signaal dat er wat moet gebeuren is wanneer mensen vaker óver elkaar praten dan mét elkaar. Dan is het tijd om eens goed te kijken naar wat je als collega’s bindt. Elk kantoor dat al 5 of 10 jaar meegaat, staat voor een aantal waarden en normen. Maar zijn die ooit onderling uitgesproken? En wat vind je van die waarden terug in bijvoorbeeld je procedures, en je klantcommunicatie? Het is van onschatbare waarde om daar samen over na te denken. Wie zijn wij, en waar staan we voor. Als ondernemer moet je daarin voorgaan, door een stip aan de horizon te zetten. Waar staan we over 5 jaar met ons kantoor? Welke klanten bedien je dan, welk concept past daarbij, en welke dingen doe je daarom niet meer? Het antwoord op die vragen zit in het bedrijf, in de mensen. Door die kennis met elkaar te delen en de gezamenlijke waarden vast te leggen, motiveer je mensen om mee te gaan in de gewenste verandering.”

Bewustwording, communicatie en gedrag

“Vanuit Voorzie helpen we ondernemers zo’n beslissende optimalisatie te maken, en daar je team bij te betrekken. Bijvoorbeeld door samen te werken aan best practices . Zo heeft iedereen zijn eigen manier om klantgesprekken te voeren. Dat betekent dat iedereen ook wel 1 of 2 tips kan geven die in elk gesprek goed werken. Als je op die manier van elkaar leert, ontstaat er een best practice waar niet alleen de medewerkers, maar ook de klanten en dus het kantoor beter van worden. En omdat het vanuit het team zelf komt, is de weerstand tegen de verandering minimaal.”

“Verandering moet je managen. Uit elk onderzoek blijkt steeds weer dat verandertrajecten mislopen als de directie geen voorbeeldgedrag toont en beloont. Maar ook als medewerkers overvraagd worden, of juist onvoldoende uitgedaagd. Bewustwording, communicatie en gedrag zijn essentieel voor zowel het team als elke collega individueel. Weten waar je energie van krijgt en waarvan niet. Die aandacht voor mensen, en het respect voor hun kennis en ervaring, werken enorm motiverend. Dan komt de drive die nodig is om doelen te halen vanzelf.”

5 Praktische tips van Berlinda Dijkma 1 Ga regelmatig in gesprek met medewerkers. Toon oprechte nieuwsgierigheid en belangstelling. Hoe gaat het thuis en op kantoor? Wat loopt lekker en wat slurpt energie? 2 Ga wandelen. Als je naast elkaar loopt is het vaak makkelijker om vragen te stellen en te vertellen. En het is nog gezond ook. 3 Wees zelf ook open over wat je bezighoudt. Over uitdagingen die spelen op kantoor, of andere zaken die veel aandacht vragen. 4 Wat maakt jouw kantoor een prettige plek om te werken? Laat het zien op social media, zo weten nieuwe collega’s je vanzelf te vinden. 5 Vier successen, óók de kleine succesjes. Dat is niet alleen leuk – het geeft mensen ook een gevoel van erkenning.

