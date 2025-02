Onderzoeksrapport risicomanagement mkb 2025 

Doen banken en verzekeraars dat expres? Klanten pesten?

Op mijn twitteraccount staat als profiel: Kritisch, misschien zelfs wel een zeurpiet (maar alleen als het over banken en verzekeraars gaat). Mede-eigenaar van Moneywise. Vandaar. En soms voel ik me ook een echte zeurpiet. Want wat gaat er veel fout bij banken en verzekeraars. Is het dommigheid? Is het bewust? Zien ze het gewoon niet? Hebben ze letterlijk maling aan hun klanten?