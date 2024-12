'Bijna 80% van financiële dienstverleners slecht voorbereid op disruptie'

Voorlezen

Het is al weken in het nieuws: de Duitse automobielindustrie zit een diepe crisis. In september riep de Duitse minister van Economische Zaken de auto-industrie, vakbonden en toeleveranciers bijeen voor crisisberaad. Een maand later maakte Volkswagen bekend de lonen met 10% te willen verlagen, om te kunnen concurreren met Chinese autofabrikanten. Ook hier in eigen land liggen de crises voor het oprapen. Woningnood, stikstof en het klimaat stellen de maatschappij voor grote uitdagingen. Maar wat is eigenlijk een crisis, en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Kenmerkend voor elke crisis is een plotselinge en ernstige verstoring van het normale evenwicht. Zo’n verstoring zorgt voor onzekerheid. Een bedrijf, een branche of zelfs de hele economie kan er schade door oplopen, en daarom is dringend actie vereist. Als we met die definitie naar de zorgen van de Duitse auto-industrie kijken, is dat geen échte crisis. De problemen zijn groot, maar ze zijn niet van de ene op de andere dag ontstaan. In de directiekamers van BWM, Volkswagen en Audi zien ze al jaren dat Aziatische merken de markt veroveren. Dat ligt deels aan de lage lonen in het Verre Oosten. Maar het ligt ook aan keuzes die zijn gemaakt. In China is vol ingezet op de ontwikkeling van elektrische voertuigen, terwijl hier in Europa die stap nog steeds niet is gezet. Met als gevolg dat de Duitse auto-industrie terrein verliest.

Ontdek hier het Risico Reductie Plan van Avéro Achmea.

Het gaat goed, tot het misgaat

In elk bedrijf en elke organisatie ontstaan crises. Denk maar aan de systeembeheerder die als enige dat oude systeem kan onderhouden. Of aan de boekhouder die in de loop der jaren een eigen werkwijze heeft ontwikkeld die verder niemand begrijpt. Dat gaat jaren goed, tot het misgaat. De systeembeheerder wordt ziek, de boekhouder gaat met pensioen en van de ene op de andere dag loopt alles vast. Terwijl dat met verstandig management voorkomen had kunnen worden.

Hoe zorg ik dat ik altijd bij mijn belangrijkste gegevens kan, dat ik altijd een alternatief heb voor mijn kritieke processen?” — Tony Aarts, schade-expert Avéro Achmea

Een goed plan B is onmisbaar

Soms ontstaat een crisis door domme pech. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van een kantoorpand, waarbij een brand ontstaat die het hele bedrijf in de as legt. In het nieuws zien we bijna dagelijks de gevolgen van overstromingen en stormen die het openbare leven platleggen. “Zo’n crisis is niet te voorkomen”, zegt Tony Aarts, schade-expert bij Avéro Achmea . “Daarom is een goed bedrijfscontinuïteitsplan onmisbaar, een plan B zeg maar.” Goed crisismanagement is van belang voor de bedrijfscontinuïteit

Volgens Aarts zijn er veel maatregelen te bedenken om in tijden van crisis niet stil te vallen. “Elke maatregel moet het gevolg zijn van dezelfde logische vraag: hoe zorg ik dat ik altijd bij mijn belangrijkste gegevens kan, dat ik altijd een alternatief heb voor mijn kritieke processen? Daar heb je zelf veel invloed op. Sla bijvoorbeeld belangrijke documenten en data op in de cloud, en zorg voor goede back-ups die je veilig op een andere locatie bewaart. Maar denk ook aan een noodstroomvoorziening, en handmatige alternatieven voor kritieke processen.”

Advieskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) waarschuwt in zijn Global Crisis Survey van 2023 dat financiële dienstverleners in 80% van de gevallen onvoldoende weerbaar zijn bij een crisis. Het rapport omschrijft weerbaarheid als ‘het vermogen om overeind te blijven in een crisis, en terug te keren naar normaal na een verstoring’. Ook volgens Aarts is op dat gebied nog veel te winnen. “Bedrijven zouden tenminste hun belangrijkste risico’s moeten identificeren en de mogelijke impact ervan bepalen.”

Zorg voor belangrijkste stakeholders

“Met thuiswerkplekken en digitale tools voor online vergaderen komen de meeste organisaties al een heel eind”, zegt Aarts. “Als in een hele regio het internet uitvalt, kun je vaak nog communiceren met sms, daar kun je ook een noodprocedure voor maken. En je moet een crisisteam hebben. Al zijn het maar 2 medewerkers, die alles kunnen coördineren en precies weten wat te doen bij elke denkbare calamiteit. Oefen regelmatig het crisisplan, zodat iedereen weet wat te doen in geval van nood. En misschien wel het belangrijkste advies: zorg voor duidelijke communicatie met klanten en leveranciers tijdens een crisis. Want in alle hectiek kun je snel vergeten dat zij je belangrijkste stakeholders zijn.” Kijk hiervoor eens naar de checklist bedrijfscontinuiteit en crisismanagement .

Dit is een partnerbericht van Avéro Achmea – bekijk het partnerdossier