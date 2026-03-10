Gesponsord Partnership staat voorop bij certe assuradeuren: 'Wij zijn niet de spin, maar het web'

Certe assuradeuren wil meer zijn dan alleen een leverancier. De organisatie wil een partner zijn die professionele adviseurs op verschillende vlakken ondersteunt en ontzorgt. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe MKB+ propositie. Daarmee krijgen adviseurs toegang tot maatwerkoplossingen en wordt het gat tussen volmacht en beurs ingevuld. "Wij bieden de tools voor het vakwerk dat de adviseur levert."

Sinds een half jaar is certe assuradeuren de nieuwe naam van AssuradeurenGilde. De serviceprovider bestaat al ruim 25 jaar en maakt onderdeel uit van de snelgroeiende certe groep. Toch is groei volgens Jan Gerbers, voorzitter van de raad van bestuur van certe groep, geen doel op zich. “Met certe assuradeuren willen we het vooral nét even anders doen: partnership staat bij ons centraal. Als wij professionele risicoadviseurs goed ondersteunen en ontzorgen, volgt groei vanzelf.”

Voor een duurzaam partnership is het belangrijk dat partijen goed bij elkaar passen. “Daarom zoeken wij advieskantoren die aansluiten bij ons certe-DNA: organisaties die, net als hun klanten, professioneel georganiseerd zijn, financieel gezond zijn en bewust omgaan met risico’s”, legt Hamza Bouyafa uit. Hij is directeur bij certe assuradeuren en Chief Technology & Operations Officer (CTOO) bij certe groep. “Voor die kantoren willen wij oplossingen faciliteren met soepele clausules en een goede dienstverlening.”

Propositie voor MKB+

Om de dienstverlening verder te versterken heeft certe assuradeuren de MKB+ propositie ontwikkeld voor ondernemingen met grotere of complexere risico’s. Afgestemd op branche en risicoprofiel kun je met de MKB+-verzekering nu verzekeren tot € 20.000.000. Een belangrijke aanleiding was dat de dekkingslimieten van verzekeraars niet altijd meegroei(d)en met de behoefte van klanten. “Terwijl om ons heen wel alles duurder wordt”, zegt Bouyafa.

Hamza Bouyafa: "Wij zoekenj advieskantoren die aansluiten bij ons certe-DNA."

De wens om meer maatwerk te kunnen bieden, was in 2018 ook de reden om voor de eigen verzekeraar De Burcht een Solvency II-vergunning aan te vragen. “De behoefte van de klant staat bij ons altijd centraal”, zegt Gerbers. “Soms volstaat een standaardproduct, maar soms vraagt een situatie om iets anders. Denk bijvoorbeeld aan opslag die niet op de voorgeschreven afstand van het pand kan worden geplaatst. Dan moet je samen zoeken naar een andere oplossing. Wij werken met adviseurs die daar creatief mee omgaan en wij willen hen de tools bieden om dat vakwerk mogelijk te maken.”

Vertrouwen gekregen

Bij risicodragers is het niet altijd mogelijk om voor dit soort situaties een passende oplossing te vinden. “Juist omdat wij een eigen risicodrager hadden, konden wij onze adviseurs daarin wél ondersteunen.”

Wij delen graag onze kennis en ervaring met de markt en daardoor hebben we het vertrouwen van grotere partijen gekregen”

Dat had nog een ander effect: certe assuradeuren kwam daardoor nadrukkelijker op de radar van grotere verzekeraars. “Zij merkten dat het belangrijk is om flexibel te blijven als ze met ons willen samenwerken. Wij delen graag onze kennis en ervaring met de markt en daardoor hebben we het vertrouwen van grotere partijen gekregen. Zij zien dat wij zorgvuldig omgaan met risico’s en het juist belangrijk vinden dat adviseurs soms ook ‘nee’ zeggen tegen bepaalde risico’s. Uiteindelijk willen we samen bouwen aan een duurzame relatie.”

Dankzij dat vertrouwen kunnen via certe assuradeuren nu ook risico’s in het middelgrote segment worden geaccepteerd met ruimere limieten. “Dat is waardevol, want juist in dat segment is de behoefte aan maatwerk vaak groot.”

Jan Gerbers: "Met onze adviseurs hebben we geen leveranciersrelatie, maar een echte partnershiprelatie."

Een onderdeel van de nieuwe MKB+-propositie is een leadgenerator die intermediairbedrijven voorziet van leads in hun eigen regio. Bouyafa licht toe: “Wij investeren graag mee in groei, omdat we daar uiteindelijk samen van profiteren. Dat is een dienst die veel serviceproviders niet aanbieden. Wij willen echt betrokken zijn bij een kantoor en de ondernemer ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij compliance-vraagstukken. Kantoren kunnen daarbij profiteren van onze kennis en ervaring.”

In de aanpak van certe assuradeuren staat persoonlijk contact vanaf het begin centraal, benadrukt Gerbers. Dat betekent dus niet alleen een mail met een contract en een inlogcode, maar accountmanagers die langskomen en de tijd nemen voor gesprekken om te kijken of de adviseur en certe echt bij elkaar passen. “Als dat zo is, nodigen we de adviseur bij ons uit om verder kennis te maken en te ervaren of er een goede klik is. We zijn daar proactief in: we nemen zelf contact op om een afspraak te maken, omdat we ervan overtuigd zijn dat we echt iets te bieden hebben. We willen samen groeien en adviseurs ook commercieel goed ondersteunen.”

Veel serviceproviders zien zichzelf als de spin in het web. Bij ons is de adviseur de spin en zijn wij het web. Wij faciliteren”

Het woord samen is daarbij essentieel voor Gerbers. “Met onze adviseurs hebben we geen leveranciersrelatie, maar een echte partnershiprelatie. Veel serviceproviders zien zichzelf als de spin in het web. Bij ons is de adviseur de spin en zijn wij het web. Wij faciliteren.”

‘Kneuterig’ blijven

Die persoonlijke manier van werken hoort volgens Gerbers echt bij het DNA van certe. “Wij zijn gewend om vanuit een kleinschalige setting te werken en snel en persoonlijk te reageren. We gebruiken daarbij wel eens het woord ‘kneuterig’: we willen die kneuterigheid behouden door bijvoorbeeld gewoon aan de keukentafel met elkaar te overleggen en mensen op te zoeken als er iets speelt. Zodra alles alleen nog via mail loopt, gaat er iets verloren.”

Ook binnen een grotere organisatie probeert certe dezelfde normen en waarden vast te houden. “Wij zoeken bewust de momenten van verbinding, niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer er iets misloopt.”

Dit artikel is gesponsord door certe assuradeuren .