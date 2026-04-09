Certe helpt adviseur dienstverlening te verbreden met nieuw ecosysteem

Voor certe groep is ondersteuning op ICT-gebied een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan aangesloten kantoren. De ontwikkeling van een platform met AI-tools is daarbij een van de belangrijkste speerpunten. Chief Technology & Operations Officer Hamza Bouyafa licht toe hoe certe daar invulling aan geeft.

Bestuursvoorzitter Jan Gerbers vat de visie van certe groep samen in het motto Meesterschap in verzekeren . In de praktijk blijkt het voor adviseurs echter niet altijd eenvoudig om hier volledig invulling aan te geven. “Adviseurs moeten hun zorgplicht op orde hebben, zorgen voor goede dossiervorming en acties tijdig opvolgen”, zegt Bouyafa. “Dat vraagt veel, zeker in een markt waarin het lastig is om geschikt personeel te vinden.”

Daarnaast staat ook de instroom in de branche onder druk. “De afgelopen jaren zijn diverse opleidingen verdwenen. Brancheorganisatie Adfiz biedt wel initiatieven met werk-leertrajecten, maar de instroom blijft beperkt. Dat betekent dat je een deel van het capaciteitsprobleem moet opvangen met automatisering.”

ICT geen bijzaak

Juist om die druk op capaciteit en kwaliteit op te vangen, speelt ICT binnen certe een steeds grotere rol. Binnen certe is ICT dan ook geen ondersteunende bijzaak, maar een strategische pijler. De organisatie telt circa dertig ICT-medewerkers op een totaal van 240 medewerkers en werkt daarnaast samen met de Roemeense IT-partner NetRom.

Bouyafa: “Met NetRom creëren we een flexibele schil, waardoor we snelheid kunnen maken. Zo kunnen we ons bestaande platform blijven onderhouden én tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van een nieuw platform. Daarmee willen we echt het verschil maken voor met name kleinere, zelfstandige adviseurs.”

De focus ligt daarbij niet op directe opbrengsten. “Het gaat ons niet om de verdiensten. De software is onderdeel van onze dienstverlening aan aangesloten kantoren.”

Meerwaarde vakmanschap wordt groter dankzij AI

Uit onderzoek van Adfiz blijkt dat kleinere partijen relatief meer in ICT moeten investeren dan grotere organisaties. Vooral voor zelfstandige risicoadviseurs is het toekomstbestendig maken van automatisering een uitdaging. “Wij willen daarin faciliteren”, zegt Bouyafa. “De afgelopen tien jaar hebben wij een eigen platform ontwikkeld en onderhouden. Op het gebied van schaalbaarheid zijn we een voorloper. Twee jaar geleden hebben we de vraag gesteld wat onze samenwerkingspartners nu eigenlijk willen. Daaruit kwam naar voren dat de hulpvraag bij de wat kleinere kantoren best groot is. Zij hebben vooral behoefte aan gemak.”

Volgens Bouyafa liggen hier grote kansen voor certe groep, zeker met de opkomst van AI. “Prijsvergelijkers zullen het moeilijk krijgen, want het is lastig concurreren met de rekenkracht van kunstmatige intelligentie. Maar de meerwaarde in financieel advies zal dankzij AI nog sterker worden bepaald door meesterschap en vakmanschap.”

Nieuw ecosysteem

Om adviseurs daarin te ondersteunen, introduceert certe groep eind 2026 een nieuw platform. Dit platform voorziet onder meer in een volledig CRM-systeem voor aangesloten kantoren. “Met de tools die we in eigen huis hebben ontwikkeld, kunnen we adviseurs beter in hun kracht zetten”, zegt Bouyafa.

Adviseurs kunnen binnen het platform ook hun eigen workflows inrichten. “De ontwikkeling van AI is inmiddels zo ver dat je het kunt inzetten als een zelfstandige kracht die volledige workflows ondersteunt of zelfs uitvoert”, aldus Bouyafa. “Zeker bij particuliere verzekeringen kan daarmee een groot deel van het proces worden geautomatiseerd, waardoor ruimte ontstaat om echt met de klant bezig te zijn.”

Breder dan verzekeren alleen

Het nieuwe platform gaat verder dan alleen verzekeringen. “Het wordt een platform dat alles rondom financiële planning ondersteunt. Zo werken we nu aan het toevoegen van hypotheken, makelaardij en financieringen. Dat opent andere kanalen voor adviseurs die nu alleen verzekeringen doen.”

Certe kiest er bewust voor om deze diensten niet allemaal zelf aan te bieden. “We willen vooral faciliteren en daarbij samenwerken met externe partners. Zo ontwikkelen we ons tot een volwaardige tech-serviceprovider, met alle compliance-waarborgen die daarbij horen.”

Hamza Bouyafa: "AI faciliteert, maar het echte vakmanschap ligt bij de adviseur.”

Eén platform, maximale flexibiliteit

Binnen het nieuwe platform krijgt iedere adviseur een eigen, afgescheiden database. “Je kunt je processen inrichten zoals je zelf wilt. Er zijn al agents ingebouwd, maar je kunt ook koppelingen maken met andere workflows als je wilt. Ons platform is AI-first, maar ook API-first: we willen een ecosysteem bieden zodat je niet meer in twintig verschillende systemen hoeft te werken. Elke functie die wij bouwen, is te benaderen via een API.”

Van formulieren naar slimme assistenten

Het platform is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat adviseurs in de toekomst minder formulieren invullen en meer werken met slimme assistenten. Die assistent stelt op basis van de inventarisatie direct offertes voor.

Tegelijkertijd houdt certe rekening met adviseurs die nog liever traditioneel werken. “Daarom hebben we een tussenstap ontwikkeld waarbij je met je assistent praat, die vervolgens zichtbaar de formulieren voor je invult. Zo kun je als adviseur controleren wat je assistent doet, totdat je gewend bent aan deze manier van werken. Ik ben ervan overtuigd dat formulieren over een paar jaar niet meer van toepassing zijn.”

Relatie blijft leidend

Ondanks de groeiende rol van technologie blijft de kern van het vak volgens Bouyafa hetzelfde. “Het doel is om de adviseur te ondersteunen in zijn vakmanschap, niet om dat te vervangen.”

AI speelt daarbij vooral een ondersteunende rol in voorbereiding en analyse. “Een klantgesprek kan worden uitgewerkt, waarbij acties en aandachtspunten automatisch worden herkend. Op basis daarvan kan de adviseur zijn advies verder uitwerken. AI faciliteert, maar het echte vakmanschap ligt bij de adviseur.”

Dit artikel is gesponsord door certe assuradeuren .