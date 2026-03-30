Zo maakt certe groep werk van Meesterschap in verzekeren

Certe groep wil professionele risicoadviseurs helpen om hun klanten optimaal te bedienen. Dat gebeurt onder meer door het samen realiseren van proposities voor specifieke doelgroepen. Bestuursvoorzitter Jan Gerbers moedigt adviseurs aan om met ideeën te komen. "Ik weet zeker dat er nog heel veel ideeën in de markt zijn die nog niet tot bloei zijn gekomen."

Certe groep heeft als credo ‘Meesterschap in verzekeren’ en als missie het ontzorgen van adviseurs. Maar wat betekent dat precies? Het meesterschapsidee is gelieerd aan de oude naam AssuradeurenGilde, legt Gerbers uit. “Wij zijn een modern gilde. Vroeger begon je als leerling en kon je doorgroeien tot meester in een bepaald ambacht. Dan stond je als professional goed in de markt, met de beste ingrediënten en gereedschappen om een topproduct te maken. Dat was een kwaliteitswaarborg.”

Drie V’s

Volgens dat concept geeft certe groep anno 2026 invulling aan haar rol als serviceprovider. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. “Die willen wij goed bewaken door niet zomaar allerlei aanstellingen te verstrekken. Adviseurs krijgen bij ons drie V’s: wij geven Vrijheid omdat we adviseurs Vertrouwen, maar daar hoort ook Verantwoordelijkheid bij. Daarom controleren we periodiek ook of je nog steeds Meesterschap-waardig werk levert. Uiteindelijk hebben we een ambacht te bewaken.”

Extra stuk gereedschap

Gerbers ziet in de combinatie van technologie en advies grote kansen voor professionele risicoadviseurs. “Mensen blijven het verschil maken, maar moeten wel ondersteund worden met excellente techniek.” Hij gelooft niet dat de opmars van AI de positie van de adviseur bedreigt. “Wij denken dat AI juist een kracht is waarmee adviseurs nog beter invulling kunnen geven aan hun vakmanschap. Het is een extra stuk gereedschap. Adviseurs willen bij hun klanten zitten, niet achter formulieren. In die administratieve processen kan AI veel werk uit handen nemen. Die technologie vraagt echter enorme investeringen die je als individuele adviseur nooit kunt terugverdienen. Wij kunnen daarin voorzien.”

Doelgroepen

Certe gaat dus niet zomaar met iedereen in zee. Bepalend voor een samenwerking is wat beide partijen elkaar kunnen bieden. “Bij Meesterschap hoort dat je dingen samendoet. Wij komen niet alleen brengen, maar ook halen”, zegt Gerbers. “Een risicoadviseur met veel kennis van een specifieke doelgroep brengt die kennis bij ons in. Die gebruiken wij om een mooi passend product voor de doelgroep te maken, exclusief voor die adviseur. We hebben bijvoorbeeld een propositie voor bewindvoerders, die hun cliënten een passende inboedelverzekering kunnen bieden met een wat lagere verzekerde som tegen een lage premie.”

Bij Meesterschap hoort dat je dingen samendoet. Wij komen niet alleen brengen, maar ook halen”

Een andere doelgroepoplossing is een speciale verzekering voor viskarren. “Daar wordt veel gefrituurd en verzekeraars zijn daar niet happig op. Voor ons is het juist een van de meest renderende portefeuilles. Want voor de ondernemer is die viskar zijn dagelijks brood. Die is dus extra gericht op veiligheid.”

Daarnaast zijn er distributieproposities zoals Juffrouw Polis , die zich op sociale media richt. “Die heeft geen bijzondere producten, maar een andere manier van klantbediening”, legt Gerbers uit. “Je sluit een normale autoverzekering, maar met een strik eromheen onder een eigen label. Ook zo kun je een unieke plek in de markt claimen. Wij bieden dus ook Meesterschap in marketingkennis.”

Jan Gerbers: "Bij Meesterschap hoort dat je dingen samendoet. Wij komen niet alleen brengen, maar ook halen."

Volgens Gerbers zijn er nog veel meer doelgroepgerichte proposities mogelijk. “Ik weet zeker dat er nog heel veel ideeën in de markt zijn die nog niet tot bloei zijn gekomen, omdat adviseurs geen partij konden vinden om ze uit te werken. Daarom roep ik adviseurs met een creatief idee op om zich bij ons te melden, zodat we het samen kunnen oppakken.”

Partnership voorop Certe assuradeuren wil meer zijn dan alleen een leverancier. De organisatie wil een partner zijn die professionele adviseurs op verschillende vlakken ondersteunt en ontzorgt. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe MKB+ propositie. Lees ook: Partnership staat voorop bij certe assuradeuren: ‘Wij zijn niet de spin, maar het web’

Overnames vullen gereedschapskist

Certe groep neemt regelmatig kantoren over. Die groei maakt het mogelijk om investeringen te kunnen doen. “Je hebt nu eenmaal een bepaald volume nodig om veel geld in techniek te kunnen investeren.” Het is niet zo dat die overgenomen kantoren een streepje voor hebben, aldus Gerbers. “Nee, al onze doelgroepproposities zijn juist ontwikkeld met adviseurs waar wij geen belang in hebben. We moeten er vooral voor zorgen dat de gereedschapskist van de adviseur op orde is, terwijl dat gereedschap steeds duurder wordt.”

Ook bredere proposities

Doelgroep-proposities zijn er overigens niet alleen in exclusieve vorm. Zo heeft certe groep ook een transportproduct voor eigen rijders, waar meer kantoren gebruik van kunnen maken. “De voorwaarde is wel dat je dan bij ons een opleiding tot meester-adviseur in transportverzekeringen hebt gevolgd, zodat je aantoonbaar kennis hebt van de sector”, zegt Gerbers. “We besteden daarbij trouwens ook aandacht aan het relationele aspect en communicatie. Een adviseur ziet dingen vaak door een andere bril en met een andere invalshoek dan een acceptant. Als je de kunst verstaat om daar het goede gesprek over te kunnen voeren, scheelt dat veel.”

Selectief

Hoewel certe groep adviseurs graag helpt hun klanten optimaal te bedienen, stelt de organisatie wel duidelijke voorwaarden. Verantwoordelijkheid is immers één van de drie V’s die Gerbers noemde.

Een adviseur die meedoet in een propositie, moet daarom ook verantwoording afleggen”

“We moeten selectief zijn, anders komt ons rendement en daarmee ook ons concept in gevaar. Een adviseur die meedoet in een propositie, moet daarom ook verantwoording afleggen. We bespreken periodiek de resultaten met elkaar in een groep.”

Dat kan ertoe leiden dat iemand nog extra begeleiding krijgt aangeboden bij mindere resultaten. In het uiterste geval kan het er ook toe leiden dat certe groep iemand zijn meesterschap ontneemt. “Je kunt natuurlijk best een keer een pechjaar hebben, maar als de resultaten structureel minder zijn, doe je toch iets anders dan de anderen.” Volgens Gerbers gebeurt het af en toe dat een adviseur zijn ‘Meesterschap’ verliest en daardoor alleen nog reguliere producten kan adviseren. Toch levert dat geen wrijving op: “Adviseurs snappen dat over het algemeen prima als de resultaten niet goed genoeg zijn.”

