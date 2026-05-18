Gesponsord OOM biedt zekerheid aan klanten met bijzondere levensverhalen

Al meer dan 85 jaar verzekert OOM Verzekeringen risico's voor mensen met bijzondere levensverhalen. Klanten zijn bijvoorbeeld eigenaar van een strandpaviljoen of tiny house, een gezin dat emigreert of een journalist die afreist naar een conflictgebied. Met een vernieuwde merkidentiteit en website is de in Rijswijk gevestigde verzekeraar klaar voor de toekomst.

“OOM is een nicheverzekeraar. Wij houden ons bezig met bijzondere risico’s en unieke situaties. Wij begrijpen dat zekerheid geen standaard product is. Dat was aan de buitenkant onvoldoende zichtbaar zegt Diederik Slooijer, manager Proposities, Marketing en Communicatie. “Onze nieuwe website laat duidelijk zien waar OOM Verzekeringen voor staat: een verzekeraar die hulp en zekerheid biedt in unieke situaties.”

Gedurfde huisstijl

Het logo en de huisstijl zijn eveneens gemoderniseerd. Frisse kleuren en lettertypen zijn daar kenmerken van. Het kleurenpalet combineert aubergine- en groentinten met een opvallend knalroze accent. Maar het gaat verder dan vormgeving en kleuren.

De huisstijl en het logo zijn gemoderniseerd. Ook de website kreeg een nieuwe uitstraling.

Op de website oomverzekeringen.nl staan inspirerende klantverhalen centraal. Want achter elke OOM-klant schuilt een bijzonder verhaal: een ondernemer die jarenlang droomde van een eigen foodtruck, een student die in de Verenigde Staten topsport combineert met een studie, een koper van een strandhuisje of een agrariër die in het buitenland een bedrijf opbouwt. “Juist wanneer situaties niet standaard zijn en mensen voor grote en spannende keuzes staan, is zekerheid essentieel”, zegt communicatieadviseur Basia Staal. “Klantverhalen maken zichtbaar waarom en voor wie we het doen.”

Toekomstbestendig platform

De nieuwe merkidentiteit is onderdeel van een bredere transformatie. Zo heeft OOM geïnvesteerd in een nieuwe digitale infrastructuur. OOM beschikt nu over een toekomstbestendig platform, dat schaalbaar en flexibel is en eenvoudig te integreren is met bestaande systemen. “We willen zowel klanten als het intermediair sneller en gerichter ondersteunen bij verzekeringsvragen. Met een gebruiksvriendelijke online ervaring”, vertelt Staal.

Wat kan het intermediair bij OOM vinden?

OOM ontstond in de Tweede Wereldoorlog onder de naam Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij. Doel was destijds om het risico op oorlogsschade (molest) als collectief te dragen. Anno 2026 concentreert OOM zich op drie niches.

Diederik Slooijer: "Een verzekering moet geen blokkade zijn maar ambities juist mogelijk maken."

De eerste tak van sport betreft de verzekering van bijzondere objecten, zoals horecagelegenheden, coffeeshops, clubhuizen maar bijvoorbeeld ook recyclingbedrijven. OOM verzekert deze objecten tegen schade door bijvoorbeeld brand, inbraak of storm. “In dit segment werken we veel samen met adviseurs”, zegt Slooijer. “Klanten vinden voor zulke risico’s niet snel het juiste loket. Zodra ze zich tot een adviseur wenden, meldt die zich vaak OOM. Bij ons is er namelijk veel mogelijk.”

Risico’s over de grenzen

Een tweede specialiteit betreft Nederlanders die langdurig naar het buitenland vertrekken. “Wie gaat wonen, studeren of reizen naar bijvoorbeeld Rwanda, Jakarta of Dubai heeft behoefte aan maatwerk. Aan oplossingen die perfect aansluiten op lokale situaties.” OOM biedt wereldwijd ziektekostenverzekeringen en aanvullende verzekeringen, zoals reis- en rechtsbijstand, zelfs in gebieden met een rood reisadvies.

Tot slot biedt OOM kortlopende dekking aan buitenlanders die tijdelijk naar Nederland komen, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging. Expats die naar Nederland komen zijn soms tijdelijk klant van OOM, maar vinden na enige tijd meestal onderdak bij reguliere zorgverzekeraars.

Zekerheid om grenzen te verleggen

Slooijer is trots op het bijzondere karakter van OOM. “De verzekeringsbranche is van nature voorzichtig. Het is bovendien heel Nederlands om, als iemand zegt ‘Ik heb een wild idee’, direct de vraag te stellen ‘Zou je dat nou wel doen?'. OOM kiest bewust voor het tegenovergestelde. Wij zeggen ‘Doe het vooral’. Een verzekering moet geen blokkade zijn maar ambities juist mogelijk maken. Wij zijn een verzekeraar die klanten zekerheid biedt om grenzen mee te verleggen.”

Basia Staal: "We willen zowel klanten als het intermediair sneller en gerichter ondersteunen bij verzekeringsvragen."

De intrinsieke motivatie om mensen verder te helpen, vertaalt zich volgens Staal ook in de manier waarop OOM samenwerkt met het intermediair en serviceproviders. “Bij bijzondere risico’s is er meestal geen standaardoplossing. Juist dan is het waardevol om samen te verkennen wat wel kan. Wij werken hier met ongeveer tachtig mensen:de lijnen zijn kort. Dus heb je te maken met een bijzonder risico? De accountmanagers van OOM kijken graag samen met het intermediair naar een oplossing die past bij de situatie van de klant.

Dit artikel is gesponsord door OOM Verzekeringen .