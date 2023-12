Administratieve uitglijder: geen uitkering ongevallenverzekering na overlijden

Dat een medewerker van SAA Assuradeuren heeft geblunderd bij de omzetting van de polis van een ongevallenverzekering, ontdekte een man na het overlijden van zijn zoon in 2022. De inmiddels bij VCN ondergebrachte verzekering keerde niet de verwachte 5.000 euro uit. Reden: de verzekeringsdekking was, zonder dat de man daar weet van had, enkele jaren daarvoor gewijzigd van meerpersoonshuishouden naar gezin zonder kinderen.