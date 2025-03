Gesponsord Waarom a.s.r. zich richt op duurzaam schadeherstel

Bij a.s.r. heeft duurzaam schadeherstel de toekomst. Ze zetten zich in om bij schade zoveel mogelijk te herstellen in plaats van te vervangen. Hierbij werken ze samen met een uitgebreid netwerk van herstellers die gespecialiseerd zijn in duurzaam herstel. "Herstellen is vaak sneller. En dat is belangrijk voor ondernemers, zodat hun bedrijf na schade zo min mogelijk overlast heeft en snel weer verder kan." Michael Helmer, adjunct-directeur Schade Zakelijk bij a.s.r., legt verder uit.

“Wij zien dat er steeds meer belangstelling is voor duurzaam schadeherstel. Naast dat herstellen via ons herstelnetwerk meestal efficiënter en milieuvriendelijker is, zorgt het er ook voor dat bedrijven snel verder kunnen met ondernemen. Onze herstellers bieden namelijk vaak direct een oplossing. Zoals het plaatsen van tijdelijke nooddeuren of het drogen van vloeren bij waterschade in een winkelpand, zodat de winkel niet helemaal dicht hoeft.”

Daarnaast kan de hersteller ook meekijken of er bij het herstellen van de schade meteen een extra verduurzamingsslag kan worden gemaakt. Samen met de ondernemer kijken ze bijvoorbeeld of tijdens het herstel gelijk extra isolatie kan worden aangebracht. De ondernemer betaalt zelf voor deze extra isolatie, maar dit past vaak bij de strategie van de ondernemer om het bedrijf verder te verduurzamen. “Dit laat zien hoe je met duurzaam schadeherstel meedenkt met de ondernemer en onnodige stilstand van een bedrijf kan voorkomen.”

Duurzaam herstel

Het duurzaam herstelnetwerk van a.s.r. is een landelijk netwerk met herstellers. “Onze herstellers beschikken over het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze werken met milieuvriendelijke materialen, rijden in elektrische voertuigen en innovatieve, duurzamere technieken toepassen wanneer dat mogelijk is. Daarnaast kijken onze herstellers ook altijd of het bij het herstellen van de schade duurzamer kan.”

We werken zoveel mogelijk met lokale en regionale herstellers die elk een eigen specialisme hebben”

Specialismes van de herstellers

“Binnen het duurzaam herstelnetwerk van a.s.r. werken we zoveel mogelijk met lokale en regionale herstellers die elk een eigen specialisme hebben. Bij bedrijven is water- en vochtschade een van de meest voorkomende schades, zoals lekkende daken of leidingen. Wanneer er zo’n schade is, werken we samen met herstellers die gespecialiseerd zijn in het herstellen hiervan. Zij kunnen met geavanceerde apparatuur de oorzaak van een schade onderzoeken en verdere schade voorkomen. Zo kan een hersteller bij een lekkage kijken of ze het lek kunnen vinden met speciale meetapparatuur, zoals een vochtmeter, endoscoop of een warmtebeeldcamera. Met lekdetectie kan vaak onnodig sloopwerk in bijvoorbeeld muren worden voorkomen.”

Daarnaast maken gespecialiseerde technieken duurzamer herstel steeds eenvoudiger. Een voorbeeld hiervan is onderdrukdroging, waarbij vochtige lucht wordt vervangen door droge lucht. Dit zorgt voor een snellere droogtijd en dit kan op afstand worden bediend en gemonitord. Hierdoor worden er minder kilometers gereden en wordt de CO 2 -uitstoot beperkt.

Duurzame en innovatieve technieken

Een andere veelvoorkomende schade is brandschade. Zo kunnen bij een kleine brand in een fabriekshal machines beschadigd raken door de rook. Bij het herstellen van schade bij die machines kunnen vaak duurzame en innovatieve technieken worden gebruik. “We werken bij dat soort schades samen met een hersteller die op een duurzame manier specialistische brandschades aan bedrijfsapparatuur kan herstellen. Dit doen ze bijvoorbeeld door het gebruik van biologisch afbreekbare chemicaliën die met een speciale doseerpomp worden toegebracht, zodat precies de juiste hoeveelheid wordt gebruikt. Of ze maken gebruik van een speciale pasta voor het verwijderen van roet, waarbij die pasta duurzamer en zuiniger is dan vloeibare alternatieven. Herstellen in plaats van vervangen zorgt bij een machine vaak ook nog voor een langere levensduur.”

Door samen te werken met Soople kunnen we het hele herstelproces regelen en de ondernemer zoveel mogelijk ontlasten”

Duurzame toekomst

“Bij a.s.r. zoeken we continue samenwerking met herstellers, adviseurs, risicodeskundigen en keuringspartners om verzekeringsoplossingen te ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van onze klanten. Zo hebben we in 2023 een meerderheidsbelang genomen in Soople, een bedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoedonderhoud, renovatiewerken en schadeherstel. Met Soople zetten we ons nog meer in op de toekomst van duurzaam schadeherstel. Door samen te werken met Soople kunnen we het hele herstelproces regelen en de ondernemer zoveel mogelijk ontlasten. Zo gebeurt het herstel via één contactpersoon en, als de ondernemer dat wil, kan hij preventietips krijgen om toekomstige schades te voorkomen. Zo werken wij nog meer samen met de ondernemer. Op deze manier zijn we meer dan alleen een verzekeraar die schade vergoedt én werken we samen aan een betere wereld.”

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.