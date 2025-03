Porscherijder die ten onrechte Turien aansprak, slaagt wel met zaak tegen Ansvar

De eigenaar van een uitgebrande Porsche die vorig jaar bot ving met een rechtszaak tegen Turien, boekt in tweede instantie meer succes met een claim tegen Ansvar.

De man had in 2018 voor zijn Porsche 911 een Premium-autoverzekering van Ansvar gesloten, via gevolmachtigde Turien. Drie jaar later viel zijn bolide ten prooi aan brandstichters, maar Turien hield de hand op de knip omdat het al de vierde keer was dat er een schade werd geclaimd en zegde zelfs de polis op. Bovendien was er onenigheid over de schade. Een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert kwam tot het oordeel total loss - goed voor een schadepost van bijna € 290.000, terwijl de van verzekeraarszijde ingeschakelde expert had geconcludeerd dat reparatie voor een kleine € 60.000 best mogelijk was. Een groot verschil, waarbij Ansvar zich op het standpunt stelde dat de contra-expert niet aan de eisen voldeed en dus de schadetaxatie negeerde. Maar ook over een aan te stellen arbiter worden partijen het niet eens.

Tweede kans

De polis opzeggen gaat veel te ver, vond de man, die claimde de opzegging nooit officieel ontvangen te hebben. Ook vanwege de strijd rond de schadevaststelling stapte hij naar de rechter. Maar die oordeelde dat de Porscherijder met Ansvar een overeenkomst had: Turien is helemaal geen partij in het geschil. De afgewezen verzekerde nam de tip ter harte en startte een nieuwe procedure tegen verzekeraar Ansvar.

Bij de Amsterdamse rechtbank eist hij dat de verzekeringsovereenkomst wordt hersteld en dat de schade door een onafhankelijke deskundige wordt vastgesteld. Ook wil hij de stallingskosten van de beschadigde Porsche (bijna € 20.000) vergoed hebben, want Ansvar vertraagt de schadeafwikkeling in zijn ogen met het dispuut over wie nu precies de schade mag vaststellen. De verzekeraar vindt dat de arbitrageregeling uit de polisvoorwaarden niet van toepassing is, omdat er helemaal geen contra-expertise is uitgevoerd. Er is wel een rapport, maar dat is gemaakt door iemand die niet aan de eisen van Ansvar voldoet en de door de verzekerde voorgestelde deskundigen kunnen ook die toets niet doorstaan.

Polis toch niet beëindigd

Voordat de rechter in actie komt, heeft de verzekerde al een eerste succes binnen: Ansvar vindt het dan wel ongeloofwaardig dat de opzeggingsbrief en de eerder verstuurde waarschuwingen niet zijn aangekomen, maar legt zich toch neer bij het protest van de man, gezien de bewijslast die Ansvar heeft. Dat betekent dat de verzekeringsovereenkomst dus niet is geëindigd, maar ook dat er nog premie openstaat, wat resulteert in een tegenvordering.

Artikel vernietigd

De rechter oordeelt vervolgens dat het artikel in de voorwaarden over contra-expertise en arbitrage onredelijk bezwarend is. De kwaliteitseisen aan een contra-expert zijn niet per se nadelig, mede omdat ze voorkomen dat iemand in zee gaat met een ondeskundige partij, aldus de rechtbank. Maar het beding over de kosten van een derde in te schakelen expert is wel nadelig: daarin staat dat Ansvar en de verzekerde de kosten delen. Volgens de wet is dat niet toegestaan: "Dit betekent dat de kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar komen indien is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets: zowel het maken van de kosten als de omvang van de gemaakte kosten moet redelijk zijn."

De verzekerde heeft twee slagen binnen, maar er is nog altijd niet duidelijk wat nu precies de schade is geweest. De rechter benoemt daarom in de tussenuitspraak een deskundige die zich daarover gaat buigen.

Stallingskosten

In de discussie over de stallingskosten valt het kwartje de kant van Ansvar op: die hoeven niet betaald te worden. De rechter is het met de verzekeraar eens dat de man na de brand al een beroep heeft gedaan op hulpverlening, waarbij de Porsche eerst naar een autoschadebedrijf is vervoerd en vervolgens naar een volgende locatie waar de Porsche gerepareerd zou kunnen worden. Maar de stallingskosten vallen niet onder het begrip "noodzakelijke bewaking" zoals bedoeld in de voorwaarden. Bovendien kan de man niet aantonen dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

De zaak wordt hervat in oktober, als de deskundige zijn rapport heeft uitgebracht.

Rechtbank Amsterdam, 5 maart 2025