Gesponsord a.s.r. breidt haar verzekeringen uit met beroepsaansprakelijkheidsdekking

Ondernemers hebben veel vrijheid, maar ze lopen ook risico's. Bijvoorbeeld als er een fout advies wordt gegeven aan een opdrachtgever of klant. In dat geval kan een schadeclaim grote financiële gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en misschien kan de ondernemer deze risico's zelf niet dragen. Sinds 1 mei is het bij a.s.r. mogelijk om de beroepsaansprakelijkheidsdekking (BAV) af te sluiten als keuzedekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Burak Bilgin, specialist Aansprakelijkheid bij a.s.r.: “Met onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebben wij een sterke positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Van adviseurs kregen wij steeds vaker te horen dat zij hun klanten ook graag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) via a.s.r. zouden willen aanbieden. Het was daarom logisch om onze verzekeringsmogelijkheden en dienstverleningen uit te breiden met een BAV-dekking. Hiermee breiden wij ons aanbod voor zakelijke schadeverzekeringen uit met een BAV-dekking, om nog beter te kunnen voorzien in de behoeften van onze klanten. Wij hebben de BAV toegevoegd als keuzedekking binnen de AVB, omdat een AVB en BAV bij voorkeur bij dezelfde verzekeraar worden afgesloten.”

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bescherm je je bedrijf voor de financiële gevolgen van een beroepsfout”

Nut en noodzaak van een BAV

Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid worden soms door elkaar gehaald. Een AVB biedt dekking als het bedrijf van de ondernemer of een van zijn medewerkers materiële schade of letselschade veroorzaakt. Bijvoorbeeld voor schade die medewerkers tijdens hun werk bij anderen veroorzaken. Of voor schade die klanten lijden door één van de producten van de ondernemer. Bovendien kan een medewerker de ondernemer aansprakelijk stellen als de medewerker een ongeluk tijdens het werk krijgt.

Een BAV biedt dekking als een ondernemer of een van zijn medewerkers vermogensschade veroorzaakt door een beroepsfout. Een beroepsfout kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeerd advies, een foute berekening, een administratieve vergissing of het geven van onjuiste of onvolledige informatie. Bilgin verduidelijkt: “Denk hier bijvoorbeeld aan een vertaler die een document verkeerd of onvolledig heeft vertaald, waardoor een aanvraag van zijn klant wordt afgewezen. In dit voorbeeld zou de ondernemer verantwoordelijk kunnen worden gehouden omdat de klant financiële schade lijdt.”

De belangrijkste verschillen tussen de AVB en de BAV zitten in de oorzaak van de schade en het soort schade”

Bilgin vat samen: “De belangrijkste verschillen tussen de AVB en de BAV zitten in de oorzaak van de schade en het soort schade. Bij bedrijfsaansprakelijkheid zit de oorzaak vaak in een verkeerd geleverd product of in de uitvoering van de werkzaamheden met materiële schade of letselschade als gevolg. Bij beroepsaansprakelijkheid zit dit anders. Daarbij gaat het vooral om een beroepsfout die tot een zuivere vermogensschade leidt. Omdat dit niet onder de dekking van een AVB valt, kan een BAV dus een goede aanvulling zijn in de verzekeringsbehoefte van een ondernemer, afhankelijk van het soort bedrijf van de ondernemer.”

Ontwikkeling van de BAV

Bilgin: “De BAV is een mooie toevoeging in het aanbod van onze zakelijke verzekeringen en dekkingen die we al bij a.s.r. hebben. Met een verzekerd bedrag tot € 1.250.000 is er een BAV-dekking voor kleine en middelgrote ondernemingen. Onze BAV heeft ook enkele onderscheidende kenmerken, zoals een standaard dubbele jaarlimiet voor onze klanten zonder premietoeslag. Daarnaast is er keuze in de hoogte van het verzekerd bedrag en het eigen risico. En het inlooprisico kan eventueel worden meeverzekerd. Bij het ontwikkelen van de BAV vonden we, naast een goede prijs en voorwaarden, belangrijk dat de adviseur een BAV eenvoudig en snel kan bijsluiten. In 2024 hebben we het aanvraagproces van de AVB voor de adviseur al sterk versimpeld. En door de eenvoud van onze BAV kan een BAV-dekking binnen enkele minuten worden toegevoegd aan een AVB.”

Samen met de adviseur

Bilgin sluit af: “We bieden de BAV aan voor ruim honderd beroepen en bedrijven die vooral actief zijn in de (zakelijke) dienstverlening, zoals administratiekantoren en marketingbureaus. We zijn blij dat wij de BAV nu kunnen aanbieden en dat dit onderdeel uitmaakt van ons verzekeringsaanbod. Dit is een mooie eerste stap en wij zijn ervan overtuigd dat het een toegevoegde waarde heeft voor onze adviseurs en klanten. Met collega’s van productontwikkeling en schadebehandeling houden we de ontwikkelingen in de gaten. Met de kennis die we opdoen, kunnen we keuzes maken over het verder uitbreiden van de verzekeringsmogelijkheden voor meer beroepen. De signalen en wensen van adviseurs zijn daarbij erg belangrijk voor ons, omdat wij geloven in een sterke samenwerking”.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.