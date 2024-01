De blog van Sjaak, Pama en Söderberg: de 10 meest gelezen pensioenverhalen

Hoe vaak komt het voor dat het meest gelezen verhaal binnen één van de AM-pijlers een blog is? Bright Pensioen-directeur Sjaak Zonneveld schreef wat irritatie over de verplichte AOV uit het pensioenakkoord van zich af en bereikte daar een groot publiek mee. Op twee ASR's pensioendirecteur Folkert Pama die vooruitblikt op de Wtp en op drie Roland Goldman over de raison d'être van Söderberg in Nederland.

De verplichte AOV voor zzp’ers was een onderhandelingsresultaat uit het pensioenakkoord van 2019. “Wat heeft deze AOV met pensioen te maken? Helemaal niets”, schrijft Zonneveld in de blog. Een maatregel die alleen tot doel heeft om de arbeid van zelfstandigen duurder te maken. “Het is ronduit stuitend dat de stem van de werknemerslobby het hier gewonnen heeft van de clubs die zelfstandigen vertegenwoordigen”, aldus Zonneveld. De hele blog teruglezen kan hier.

Interview met Folkert Pama (ASR)

Hoge bomen vangen veel wind. Iedereen kan een mening hebben over de Wtp, maar de mening van de pensioendirecteur van een grote verzekeraar blijkt altijd net iets interessanter. Folkert Pama (ASR) ging in een interview in op de uitdagingen en kansen van de nieuwe pensioenwet. Wat hij vindt van de term ‘casinopensioen’, wat de knelpunten voor ASR zijn en waarom pensioenadviseurs ondanks de lange aanloop nu al in actie moeten komen. Teruglezen kan hier.

Söderberg en de Wtp-ambitie

Opkopers in de financiële dienstverlening zijn vaak geïnteresseerd in schade en volmacht. De vreemde eend in de bijt is Söderberg & Partners. De Scandinaviërs hebben volgens de eindverantwoordelijke in Nederland Roland Goldberg vooral interesse in pensioen. “De Wtp is voor Söderberg dé reden waarom we in 2017 naar Nederland zijn gekomen. Met onze man-en-machine-aanpak beogen we om een groot deel van de Nederlanders te begeleiden bij het maken en begrijpen van pensioenkeuzes.” Lees het hier terug.

De rest van de top 10 pensioenverhalen

