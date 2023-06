Folkert Pama (ASR) over de Wtp: 'We moeten voor 1 juli al veel regelen'

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is dat toch eindelijk een feit. ASR ziet veel kansen in de overgang naar het nieuwe stelsel, maar directeur Pensioenen Folkert Pama wijst ook op tijdsdruk: sommige dingen moeten al op heel korte termijn worden geregeld. "Er is te weinig aan werkgevers zonder pensioenregeling gedacht." Voor informeren en adviseren heeft het startsein in elk geval al geklonken, aldus Pama. "Adviseurs kunnen nu het beste een planning gaan maken voor de komende vierenhalf jaar."