Echtscheiding ASR-klant krijgt pensioenstaartje

Scheiden doet lijden. Een klant van ASR kwam er jaren na zijn scheiding achter dat de afspraken met zijn ex een financieel staartje krijgen. Het pensioenkapitaal van enkele tonnen dat hij had opgebouwd voor zijn ouderdomspensioen blijkt behoorlijk lager dan verwacht. De reden: een deel van het geld is gereserveerd voor de opbouw van bijzonder partnerpensioen. Het komt hem vooral duur te staan dat zijn gewezen echtgenote elf jaar jonger is. Klagen bij Kifid leverde niets op.