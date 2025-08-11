Conflict over woning staat los van scheiding, DAS moet alsnog rechtsbijstand bieden

Als je in scheiding ligt en het niet eens bent over hoe je de woning verdeelt, gaat het conflict dan over een scheiding of over een woning? DAS en een verzekerde kwamen er niet uit. Kifid oordeelt in het voordeel van de klant en bepaalt dat DAS namens verzekeraar NN alsnog rechtsbijstand moet verlenen.

Een medewerker van DSM-Firmenich heeft een rechtsbijstandverzekering bij Nationale-Nederlanden, die wordt uitgevoerd door DAS. Hij heeft een Filipijnse vriendin met wie hij in 2010 een huis koopt. Op de leveringsakte staan allebei als ongehuwd genoteerd. Acht jaar later trouwen ze in beperkte gemeenschap van goederen. Maar nog eens zes jaar later botert het niet meer en wordt een echtscheidingsprocedure in gang gezet. Daarbij komt de man erachter dat zijn vrouw wel vaker voor het altaar heeft gestaan, want ze blijkt in 1997 op de Filipijnen al eens in het huwelijk te zijn getreden.

Woning twistpunt

In het scheidingstraject speelt de vraag een rol wat de bigamie nu voor effect heeft, ook met betrekking tot de woning. Daar zijn beide echtelieden het niet helemaal over eens. Dat lijkt bij uitstek een goede reden om DAS maar eens in te schakelen, denkt de man.

DAS vindt het juist helemaal geen goede reden om in actie te komen, omdat conflicten die verband houden met of voortvloeien uit een echtscheiding en met de financiële verplichtingen die daarbij horen, uitgesloten zijn van dekking op de module Consument.

De verzekerde vindt dat een vreemde redenering: hij en zijn aanstaande ex waren beiden partij in de koopovereenkomst van de woning, die niet onder de (beperkte) gemeenschap van goederen valt. Hun huwelijk speelt daarom geen rol in het conflict over de woning. Hij vindt dat het conflict niet valt onder de module Consument, maar onder de module Wonen. Onder die module zijn conflicten bij de koop en verkoop van de eigen woning, waaronder conflicten met makelaars en notarissen, gedekt.

Kifid: conflict vloeit voort uit koop woning

De geschillencommissie is het met de verzekerde eens. "De consument heeft aangetoond dat hij samen met zijn (ex-)partner de woning heeft gekocht en dat zijn (ex-)partner op de leveringsakte als ongehuwd staat vermeld. De consument heeft ook aangetoond dat de (ex-)partner sinds 1997 tot in ieder geval 16 juli 2024 gehuwd was op de Filipijnen. De consument heeft hiermee voldoende aangetoond dat hij een conflict heeft dat voortvloeit uit de koop van zijn eigen woning."

Feitelijke situatie

DAS stelt weliswaar dat het conflict voortvloeit uit de echtscheiding, maar daar gaat Kifid niet in mee, voor zover die uitsluiting al zou gelden voor conflicten onder de module Wonen. "De woning die onderdeel is van het conflict valt niet in de huwelijksgemeenschap. Het standpunt van de uitvoerder dat de consument pas op de hoogte was van het huwelijk op de Filipijnen tijdens de echtscheidingsprocedure maakt dit niet anders. De feitelijke situatie is ontstaan vóór de echtscheidingsprocedure (en ook vóór het huwelijk) tussen de consument en de (ex)partner.

Dat de consument tijdens de echtscheidingsprocedure hiervan op de hoogte is gekomen, maakt niet dat het conflict voortvloeit uit de echtscheiding. Het huwelijk heeft geen enkele invloed op het conflict over de woning."

Bindende uitspraak 2025-0607