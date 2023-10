De pensioenen verhogen in 2024 amper mogelijk volgens diverse pensioenfondsen

Een grote pensioenverhoging komt er niet voor miljoenen Nederlanders. Zo kan pensioenfonds ABP, met drie miljoen deelnemers het grootste fonds, de pensioenen in 2024 met maximaal drie procent verhogen. In hun beleid is vastgelegd dat ze voor een besluit over indexeren van de pensioenen kijken naar de prijsindexcijfers van het CBS.