VFBO reageert op Wtp-voorspelling Gommer: 'Alleen smooth IT is een utopie'

Hoe ziet de wereld eruit als de Wtp is ingevoerd? In een interview met AMweb zei pensioenadvocaat Theo Gommer onlangs dat individualisering niet per se de behoefte aan meer pensioenadviseurs zal vergroten. 'Smooth IT' is volgens hem de oplossing. Het Verbond Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) noemt dat nu een utopie. Volgens hen ontstaat het risico dat er zonder echte begeleiding verkeerde keuzes worden gemaakt.