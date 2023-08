Toename pensioenklachten bij Kifid door stijgende rente op kapitaalmarkten

De laatste jaren neemt het aantal pensioenklachten toe bij de Geschillencommissie Kifid. Het instituut dat klachten in behandeling neemt tegen pensioenverzekeraars en pensioenadviseurs ziet dit niet alleen terug in de uitspraken van de commissie, maar ook in de toename van het aantal klachten dat Kifid oplost via bemiddeling. Veelal komen de klachten voort uit onverwacht tegenvallend opgebouwd pensioenkapitaal door de stijgende rente de laatste jaren.