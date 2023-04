Verplichte AOV lost niets op en is alleen bedoeld om zzp’er duurder te maken

Volop in het nieuws deze week: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers komt er! Dat was namelijk al afgesproken bij het pensioenakkoord dat in 2019 tot stand kwam. Wat heeft deze AOV met pensioen te maken? Helemaal niets. De vakbonden hadden graag gezien dat zzp’ers verplicht zouden worden om pensioen op te bouwen.