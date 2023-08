Dit zijn de 10 best gelezen artikelen op AMweb in augustus 2023

Vakantietijd of niet; lezers lazen vanaf hun strandbedjes, badhanddoeken, al bergbeklimmend of verkoeling zoekende onder de airco massaal over aflossingsvrije hypotheken, (dreigende) overnames, Kifid-zaken en de verbazingwekkende fraudepraktijken van Makkelijk Lenen.