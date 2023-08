Familiebedrijf Geerts neemt Braaksma over

Advieskantoor en familiebedrijf Geerts neemt de portefeuille van Braaksma Hypotheken & Verzekeringen over. Na dertien jaar Braaksma slaat Tjalling Braaksma een nieuwe richting in en geeft het stokje over aan Richard van Dongen, Sanne Geerts en Tomas Geerts.