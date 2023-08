Van Bruggen: 'Snelle daling inflatie zou het mooiste zijn voor de hypotheekrente'

Afgelopen week verhoogden zowel de ECB als de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, hun rente met 0,25 procent. In totaal ligt de rente van de ECB nu op 3,75 procent. Afgelopen week waren maar weinig hypotheekrentewijzigingen te zien, laat Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief weten. De meeste wijzigingen betroffen de variabele hypotheekrente die wel steeg. De intermediair laat weten dat het moeilijk is te voorspellen wat de ontwikkeling van de vaste hypotheekrente in de toekomst gaat doen. ''In feite kan het nog alle kanten op.''