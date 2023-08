Geen NEN-controle, geen dekking: brand in snackbar niet vergoed

Alleen nog gebakken peren voor de eigenaresse van een frituurzaak in Limburg. De verzekeraar vergoedde haar brandschade niet, omdat de regelmatige controle van de elektrische apparaten (NEN1010) niet was uitgevoerd. Daar was haar tussenpersoon Perrée & Partners voor aansprakelijk, omdat die haar niet op de clausule gewezen had, zo meende de vrouw. De rechtbank in Maastricht sloot zich daar niet bij aan.