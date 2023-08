Van Bruggen: 'Overgrote deel van 50-plussers heeft aflossingsvrije hypotheek'

Een overgroot deel van de 50-plussers heeft deels of volledig een aflossingsvrije hypotheek. Dit laat Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief weten. De meeste 50-plussers hebben een combinatiehypotheek, die bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek en een aflossende hypotheek, zoals annuïteitenhypotheek of spaarhypotheek.