NN komt te laat met verhalen letselschade na val op Ziggo-bedrijfsfeestje

Tien jaar na een val met blijvend letsel op een bedrijfsfeestje kan Nationale-Nederlanden als verzekeraar van de werkgever de betaalde schade niet meer verhalen op Achmea, de verzekeraar van de mogelijk aansprakelijke evenementenlocatie. De aansprakelijkheid van die partij is namelijk nog altijd niet vastgesteld, zodat de claim is verjaard.

Ziggo bestond in 2013 vijf jaar: reden voor een feestje. De keuze viel op Studio A12 in Bunnik als locatie. Alle medewerkers waren welkom; een van hen liep na het feest terug naar het terrein waar zijn auto stond geparkeerd en kwam ten val.

Werkgever vier jaar later aansprakelijk gesteld

De gevolgen zijn aanzienlijk, want de man houdt blijvend letsel over. Hij stelt zijn werkgever daarvoor in 2017 aansprakelijk. Twee jaar later vindt in die procedure een getuigenverhoor plaats, waaruit blijkt dat het parkeerterrein waar de val plaatsvond rommelig, oneffen en overlicht was. Ziggo's aansprakelijkheidsverzekeraar NN keert eind 2020 een voorschot op de schade van € 25.000 uit aan de werknemer. Studio A12 is dan op zijn beurt al door Ziggo aansprakelijk gesteld voor de slechte staat waarin het terrein zich bevond, met voorbehoud van het recht regres te nemen. Achmea, de verzekeraar van Studio A12 wijst die aansprakelijkheid echter af.

In 2021 - er is nog geen aansprakelijkheid vastgesteld - sluit NN met de getroffen Ziggo-medewerker een vaststellingsovereenkomst ter regeling van de letselschade zonder erkenning van de aansprakelijkheid. Dat leidt tot een slotbetaling van € 205.000. Voor het totale uitgekeerde bedrag van € 230.000 wil NN regres nemen, maar Achmea wil daar niets van weten.

Begin verjaringstermijn discussiepunt

Bij de rechter probeert NN alsnog het betaalde bedrag terug te krijgen. Een vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar nadat iemand met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, zo leest de rechter in het wetboek.

Maar wat was nu precies het schademoment? NN betoogt dat de vordering niet is verjaard omdat de verjaringstermijn pas gaat lopen als de regresvordering ontstaat. En dat is het moment dat één van de hoofdelijk schuldenaren de vordering voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat. De verjaringstermijn wat betreft de regresvordering staat los van de vordering van de werknemer en is ten aanzien van het voorschot gaan lopen op 18 december 2020 en voor de rest van het bedrag op 18 november 2021, aldus NN. Ziggo heeft Studio A12 daarom op 3 januari 2020 tijdig aansprakelijk gesteld.

Studio A12 stelt dat er geen sprake is van zogeheten hoofdelijk verbonden schuldenaren. Er moet eerst vaststaan dat op ten minste twee personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade rust. En dat is in deze zaak nooit gebeurd. Dat kan nu ook niet meer omdat A12 nooit aansprakelijk is gesteld door de medewerker en te laat door Ziggo. De vorderingen van medewerker én Ziggo zijn dus allebei verjaard.

Aansprakelijkheid niet vastgesteld

De evenementenorganisator krijgt het gelijk aan zijn kant. NN verwijst naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad uit 2012, maar die gaat hier niet op, vindt de rechter. In die zaak - over schade veroorzaakt door een paard - was al sprake van hoofdelijk schuldenaren toen de regresvordering werd ingesteld. Er was geen discussie over dat de mede-eigenaar hoofdelijk aansprakelijk was en dat beide eigenaren ieder voor de helft zouden bijdragen aan de schade. NN haalt er nog een andere zaak bij over schade aan infrastructuur, maar ook toen was al in een eerder stadium hoofdelijke aansprakelijkheid van twee partijen vastgesteld.

In deze zaak is echter de hoofdelijke aansprakelijkheid van Studio A12 niet vastgesteld. Bovendien is de evenementenlocatie niet tijdig aansprakelijk gesteld door de medewerker, Ziggo of NN. Daarnaast is er geen stuitingshandeling verricht. En dat had wel gemoeten als NN een beroep had willen doen op de uitleg van de Hoge Raad . De rechtbank concludeert dus dat de vordering van Ziggo uit 2020 al was verjaard omdat het ongeval al meer dan vijf jaar geleden was. Om die reden is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet meer vast te stellen. NN kan de schade dus niet meer verhalen op Achmea.

De uitspraak is in november 2023 gedaan , maar pas onlangs gepubliceerd.