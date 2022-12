De best beluisterde podcasts van 2022

De Assurantieclub

De Assurantieclub is de eerste podcastreeks van AM en is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie van Assurantieclubs . In deze rubriek gaan AM-redacteur Alexandra Meijer en Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in gesprek met experts uit de verzekeringsbranche.

Een van de populairste afleveringen ging over PE en PA . Te gast waren Jop Boer, voorzitter van De vereniging voor Financiële dienstverleners Brabant (Fidib) en Huub Lens, voorzitter van Educatie Financiële Dienstverlening Noord (EFD Noord).

Ook het onderwerp consolidatie trok veel luisteraars . Daarvoor schoven Bart Brenninkmeijer van Mercer Marsh Benefits en Ralph Cadier aan, eigenaar van Assurantiekantoor Consurance Ralph Cadier. In deze aflevering wordt ingegaan op de aanhoudende overnamegolf en de impact hiervan op de klanten en medewerkers van advieskantoren, maar ook op de ondernemers zelf.

V.l.n.r. Alexandra Meijer, Marijn Moerman, Bert Sonneveld en Erik van den Berg

Andere afleveringen die goed beluisterd werden, gingen over innovatie, AOV en alternatieven en klantbeheer en maatwerk. Innovatie werd besproken met Alicia-ceo Marijn Moerman en Erik van den Berg, volmachtbeheerder bij Mandaat Assuradeuren. Hun raad: doe iets waar je echt goed in bent, durf keuzes te maken en start direct.

SharePeople-oprichter Cosmas Blaauw en assurantieadviseur Maarten Prins, assurantieadviseur discussieerden over AOV en alternatieven . Ellis van Diepen-Verëll, eigenaar van Dé Verzekeringswinkel, en Simon Kaandorp, directeur bij SAA Hoofdstad Verzekeringen namen klantbeheer en maatwerk voor hun rekening.

I AM Young InSurance

In I AM Young InSurance gaan jonge en senior professionals uit de verzekeringsbranche met elkaar in gesprek. Onder leiding van Shalinie Baidjnath (Young InSurance) en Alexandra Meijer (AM) bespreken ze wat ze van elkaar kunnen leren en hoe ze tegen de markt aankijken. De podcast is een samenwerking tussen AM en Young InSurance.

Alle afleveringen van deze reeks haalden de top 10. Luisteraars waren vooral nieuwsgierig naar hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw werkgever je naar een hoger niveau tilt . Voor dit onderwerp zaten Johanna Boonstoppel, accountmanager bij Meijers, en Sigrid van Alderwegen, senior manager financiële administratie bij Achmea, aan tafel.

De eerste aflevering van I AM Young InSurance ging over de ontwikkeling van de young professional . Hiervoor schoven Howden-ceo Jeroen Everling en Leyla Kula, teamleider Juridische Zaken & Compliance bij Schouten Zekerheid, aan. Hoewel Kula aangaf dat ze voldoende handvatten krijgt aangereikt om zich verder te ontwikkelen, merkt Everling op dat bedrijven wel degelijk meer kunnen doen om jongeren aan te trekken.

Ook het onderwerp ‘netwerken’ werd niet overgeslagen . Peter van Huizen schoof aan als ‘senior professional’. Hij is advocaat aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht en heeft een eigen advocatenkantoor. Young professional Jasmina Halilovic is Nivre-re Senior Expert Personenschade bij Sedgwick.

Benieuwd naar wat werk nu precies boeiend houdt ? AM en Young InSurance gingen in gesprek hierover met chief broking officer bij Aon, Mandy van der Zalm, en claims handler property bij HDI, Joey Vermeulen. Welke carrièrekansen hebben de gasten bewust laten liggen? Wat is belangrijk bij de keuze voor een werkgever? En hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen?

Janine Oskam en haar echtgenoot Rien Hillebrand

Achter de Gevel

In de podcast Achter de Gevel gaat AM op de koffie bij zelfstandige adviseurs. Assurantiekantoren worden steeds groter. Alles moet snel en online. Maar in de Nederlandse winkelstraten zitten ook nog honderden adviseurs met een eigen winkel en een etalage. Wie zijn dat?

In de best beluisterde aflevering van deze serie gaat AM-redacteur Annet van den Berg langs bij Janine Oskam, mede-eigenaar van Hillebrand Verzekeringen en Hypotheken in Zierikzee. Zij zet zich in voor vitaliteit onder financieel dienstverleners en deelt haar succesformule hiervoor.