Gesponsord Liefde voor klassiekers brengt vakgenoten bijeen bij AM Verzekeringsrally

Klassiekers zijn met liefde verzekerd met de Klassieker Verzekering van GIO, onderdeel van Heinenoord. Het is dan ook niet vreemd dat Heinenoord al jaren hoofdpartner is van de AM Verzekeringsrally die dit jaar op 20 mei werd gehouden. Arie van den Berg, directielid Heinenoord en zelf liefhebber: "Van klassieke auto's gaat mijn hart sneller kloppen."

“De AM Verzekeringsrally is een hartstikke leuk evenement dat we in de branche moeten koesteren”, zegt Arie Van den Berg, directielid bij Heinenoord . “Er zijn niet zoveel momenten waarop je informeel en gezellig kunt samenzijn met branchegenoten, professionals die allemaal werkzaam zijn in of voor de verzekeringsbranche. Dat is ook de reden dat we al jaren deelnemen en al jaren sponsor zijn. Het is een combinatie tussen werk en plezier. Daarbij is het niet de kunst om de route zo snel mogelijk af te leggen, maar juist een onbekende route, ditmaal bij Hoevelaken, zo correct mogelijk te rijden. Dit doe je met de instructies en opdrachten in een routeboek. Dat zorgt voor een leuk tweespel tussen bestuurder en navigator. Die route volgen is best een uitdaging. Het is inspannend, maar op een leuke manier. Het vraagt samenwerking van de rijder en diens navigator.”

Verbinding in de branche

“Je komt bekenden, maar ook nieuwe deelnemers uit het vak tegen”, vervolgt Van den Berg. “Je hoeft niet per se, zoals ik, een klassieke auto te bezitten, maar dat kan natuurlijk wel. Je komt dan ook aan de start verschillende mooie sportwagens tegen. Als Heinenoord deden we met drie auto’s mee. Dat zijn klassieke Volvo’s die ik beschikbaar heb gesteld voor de rally. In al die jaren hebben we al heel wat prachtige auto’s mogen aanschouwen. Zoals een MG B-roadster, een Alfa Romeo-spider of een Triumph TR4. We hadden dit keer een uitdaging omdat de gemeente een van de wegen kort voor de rally had afgesloten, maar ook dat kon de pret niet bederven. Mooi om te zien hoe zo’n evenement voor verbinding zorgt in de branche. Daarom is het goed dat de AM Verzekeringsrally er is en blijft.”

Goed rijdend houden

De grootste uitdaging bij klassieke auto’s is volgens Van den Berg om ze goed rijdend te houden. “Ik heb dus de drie klassieke Volvo’s en nog een aantal andere klassieke auto’s. Het is echt mijn hobby. Onderdelen zijn niet altijd meer verkrijgbaar. Daarvoor moet je goed zoeken. Rijden met klassieke auto’s is niet te vergelijken met moderne auto’s. Het is veel Spartaanser, maar daardoor ook leuker. Aan stuurbekrachtiging doen we niet en schakelen is ook zwaarder. Het is wat mij betreft nog het echte autorijden. Ik vind het leuk om dit erfgoed rijdend te houden. Welke auto’s mij verrassen? Ik vind oude Fiatjes en Alfa’s mooi. Die fabrikanten hebben prachtige modellen gemaakt. Pluspunt: tijdens de AM Verzekeringsrally zie je ook nog eens wat van Nederland, van plaatsen waar je anders niet zo snel komt.”

Arie van den Berg in zijn auto met startnummer 1.

20.000 klassiekers verzekerd

Via GIO heeft Heinenoord zo’n twintigduizend klassieke auto’s verzekerd in Nederland. “Je wilt er niet aan denken dat je onvervangbare klassieker schade oploopt, die je alleen tegen een hoge prijs kan opknappen. Daar hebben we dan ook de GIO Klassieker Verzekering voor. Ik weet hoe belangrijk het is om je klassieker goed te verzekeren. In 1975 kwam GIO als eerste in Nederland met speciale verzekeringen voor klassieke auto’s. Vijftig jaar later zijn wij op dit gebied met afstand de bekendste verzekeraar. We zien in onze portefeuille van allerlei modellen langskomen. Van de Opel Kadett B Coupé en de Nissan Skyline tot aan de Jaguar E-Type, de Citroën DS Pallas en de Karmann Ghia Type 14. Zelfs klassieke Rolls Royces verzekeren we.”

Uitstekende dekking

GIO verzekert niet alleen klassieke auto’s, maar ook klassieke kampeerauto’s, bestelauto’s, bromfietsen en motoren. “Het GIO-product is ook beschikbaar voor tussenpersonen die bij onze service providing zijn aangesloten”, legt van den Berg uit. “We kennen vaste prijzen per leeftijdscategorie. In samenwerking met online-taxeren.nl kunnen GIO-klanten tegen gereduceerd tarief online een waardebepaling laten uitvoeren. We werken samen met erkende taxateurs, zodat je op basis van een ‘vaste waarde’ in plaats van ‘dagwaarde’ je klassieker kunt verzekeren. Uiteraard kunnen klanten ook een fysieke taxatie laten uitvoeren bij een erkende taxateur naar keuze. Voor al deze verzekeringen geldt dat ze een scherpe premie en een uitstekende dekking hebben. Daarnaast heb je ook een vrije keuze voor een schadehersteller en is pechhulpverlening in binnen- en buitenland bij een cascodekking inbegrepen. Alles om de liefde voor klassiekers zoveel mogelijk te ondersteunen.”

