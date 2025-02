De AM Verzekeringsrally 2025 komt eraan: dit jaar in omgeving Amersfoort

Dit voorjaar samen branchegenoten langs de mooiste plekken van omgeving Amersfoort toeren? Schrijf je in voor de AM Verzekeringsrally! Op dinsdag 20 mei 2025 is het weer zover: een dag vol plezier, gezonde competitie en ontspanning.

Oldtimer, youngtimer, sportauto of voor 4x4: wat je ook rijdt, de AM Verzekeringsrally belooft weer een enerverende dag te worden. Het doel is om een onbekende route zo correct mogelijk te rijden. Dit doe je met de instructies en opdrachten in het routeboek, samengesteld door een professionele rallyorganisator en samen met jouw equipe natuurlijk.

Autoverhuur is mogelijk

Niet in het bezit van een mooie rallywagen? Geen probleem. Ook dit jaar biedt AM de mogelijkheid om een klassieke auto te huren, zoals een MG B roadster, een Alfa Romeo spider of een Triumph TR4. Bij aanmelding krijg je de optie voor deelname inclusief klassieke auto. Wij zorgen dat er een mooie wagen voor je klaarstaat bij de startlocatie.

Nieuw: co2-compensatie

Het rijden met (klassieke) auto’s zorgt voor uitstoot van co2. Om wat terug te doen voor het milieu is lang en goed gezocht naar een manier om deze uitstoot te compenseren. Daarbij is uiteindelijk gekozen voor co2-compensatie via stichting Trees for All. AM doet hier, na afloop van de rally, een donatie aan. Trees for All zet zich al ruim 25 jaar in voor een bosrijke wereld, door bomen te planten in Nederland en in het buitenland.

Netwerkgelegenheid

Uiteraard is de AM Verzekeringsrally ook om bij te praten met branchegenoten. Voor en na de rally is er uitgebreid de gelegenheid om te netwerken met collega’s uit de hele verzekeringssector. Meer informatie over de AM Verzekeringsrally vind je hier.