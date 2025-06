Renault Scénic toch geen 'zelfontbrandende' auto. Garagehouder in cassatie

Het schadeherstelbedrijf Autogroep Twente krijgt geen kwart miljoen schadevergoeding vanwege een brand die ontstond door een 'zelfontbrandende Renault Scénic'. In 2020 vloog een oud model Scénic die bij de garagist op de brug stond, in de fik.

Het garagebedrijf, een keten van dealerbedrijven en een schadeherstelbedrijf in het oosten van het land, stelde de eigenaar van de auto aansprakelijk. Achmea nam de claim over. Al in 2023 wees de rechter de vordering op alle punten af, maar het bedrijf ging in hoger beroep. Uit de onlangs gepubliceerde uitspraak blijkt dat het bedrijf opnieuw op alle fronten verloor. Toch wil de garagehouder nu in cassatie.

Deze zaak van Autogroep Twente versus Achmea is in meerdere opzichten bijzonder. Beide partijen waren het eens dat de Renault de oorzaak van de brand was. Beide partijen waren het tevens eens dat deze nachtelijke brand spontaan ontstond terwijl de auto op een brug stond. Tevens was de brandschade gedekt. Dus wat is dan het probleem?

Hoe een Renault Scénic tot zelfontbranding komt

Het vuur begon onder de paravan , dat is het zwarte stuk kunststof onder de voorruit, daar waar de ruitenwissers zijn bevestigd. De brand die voor 2,5 ton aan schade veroorzaakte, ontstond omdat de afvoer voor regenwater verstopt was geraakt met bladeren en ander vuil. Onder dit afvoerputje loopt tevens een stroomkabel met connectoren die altijd onder spanning staan, ook als het contact verbroken is. Dit in combinatie met water zorgde voor kortsluiting en vervolgens brand.

In 2023 haalde deze zaak voor het eerst de landelijke media. Het was vrij uniek dat uitgerekend een schadehersteller, al eerder een reparatie had uitgevoerd aan deze paravan om kortsluiting te voorkomen. Maar nu er een andere kleine schadereparatie aan de auto werd uitgevoerd, toch de klant verantwoordelijk achtte voor alle brandschade.

Advocaat noemt zaak frappant

Ook Judith van der Winden-van der Vlies, senior advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering bij kantoor Dirkzwager vond het een vrij unieke zaak. Ze was niet betrokken bij het geschil maar volgde de kwestie van een afstandje. “Het is natuurlijk frappant dat een professionele partij zelf niet op de hoogte is van defecten bij een auto en vervolgens de schuld doorschuift naar een klant, waarvan je niet kan verwachten dat deze enige technische kennis heeft.”

Volgens Van der Winden was er simpelweg sprake van bedrijfsmatig gebruik, de onderneming trekt hiermee alle risico’s naar zich toe: “Ook al was de auto gebrekkig, dan ligt de aansprakelijkheid bij het herstelbedrijf omdat er sprake was bedrijfsmatig gebruik.”

Daarnaast stelt de advocaat dat er in de praktijk ook van een garagehouder verwacht mag worden dat deze preventieve maatregelen treft. Er mag een bepaalde professionaliteit verwacht worden: “Bovendien, de vermeende eerdere problemen met de verstopte paravan waren bij een eerdere reparatie juist door het herstelbedrijf zelf vastgesteld en verholpen.”

Waarom Autogroep Twente een zaak begon

Het overgrote deel van de brandschade was netjes gedekt, er staat inmiddels een nieuw bedrijfspand en we zijn jaren verder. Waarom ging managing director van Autogroep Twente, Han Meijers, toch in hoger beroep tegen een klant en overweegt hij nu in cassatie te gaan?

Het gaat mij niet om de klant zelf. Maar ik kan nu eenmaal heel slecht tegen dit soort onrecht”

Meijers: “Wij hadden een kwart miljoen brandschade door een auto van de klant, dat de verzekering van deze klant vervolgens bij ons ook nog eens de kosten van de uitgebrande auto bij ons claimde, was voor mij de druppel. Natuurlijk hebben we de klant van tevoren ingelicht dat er een vervelende brief ging komen, dus dat was prima afgekaart. Het gaat mij niet om de klant zelf. Maar ik kan nu eenmaal heel slecht tegen dit soort onrecht. Natuurlijk was de bedrijfsschade veel hoger dan alleen de inboedel, dus het is een principekwestie ja.”

Autogroep Twente wil nu zeer waarschijnlijk in cassatie gaan tegen dit arrest. U bent nu al twee keer veroordeeld tot het betalen van alle proceskosten die onderhand vrij aanzienlijk zijn. Waarom gaat u toch door?

“Ach, we hebben nu al zoveel kosten gemaakt dat dit beetje extra niet meer uitmaakt. Wat mij duidelijk is, is dat de rechter echt geen verstand heeft van ons vak. Die auto stond uit coulance gestald op de brug, er werd niet aan gewerkt. Dus wat in de uitspraak staat klopt niet. Als hij buiten was gestald en daar schade had aangericht was het een andere uitspraak geweest. Ik zie heel veel onkunde.”

Hoe weet u zo zeker dat dit specifieke model van de Scénic vanzelf in brand kan vliegen? Hebt u gegoogled?

“Nee, beslist niet. U mag de namen niet noemen maar drie onafhankelijke importeurs hebben verklaard dat dit een daadwerkelijk risico is in een aantal modeljaren. Dit lees je niet terug in de uitspraak.”

Het klinkt alsof u de kwestie een beetje persoonlijk ziet, hoe is de relatie met Achmea nu?

“Wij hebben juist een hele goede relatie met Achmea, wij leveren jaarlijks duizenden verzekeringen omdat onze dealerbedrijven exclusief autoverzekeringen van Achmea aanbieden. Dus daar zit geen centje pijn. Maar ik wil wel een uitspraak die recht doet.”

Tot slot, werkt uw bedrijf nog aan Renault Scénics?

“Ja, geen enkel probleem. Die mogen er bij ons gewoon in. Het is gewoon een kwestie van pech uiteindelijk. Elk type auto kan in de brand vliegen, dat gebeurt echt vrijwel nooit, maar de kans is nooit nul.”

De uitspraak staat online. Autogroep Twente heeft nog even de tijd om in cassatie te gaan. In dat geval, wordt vervolgd.