Gesponsord Nieuw systeem van Turien voor inkomensverzekeringen bespaart veel tijd

Goed nieuws voor assurantieadviseurs van Turien & Co. De komende maanden wordt het portaal voor inkomensverzekeringen vernieuwd. De nieuwe toepassingen zijn voor een belangrijk deel te danken aan de aangesloten assurantieadviseurs.

In een aantal sessies hebben de aangesloten assurantieadviseurs meegedacht over de vraag: 'Wat kan beter?'. Daan van der Slikke, productowner Inkomensverzekeringen bij Turien & Co. , is dankbaar voor de input van de assurantieadviseurs die 'met de voeten in de klei staan' en hun inzichten hebben gedeeld. Hij vertelt trots wat dit heeft opgeleverd.

Verbetering van de digitale weg

Turien & Co. heeft al een aantal jaar een inkomensportaal waarmee assurantieadviseurs verschillende inkomensverzekeringen kunnen vergelijken en vervolgens kunnen offreren aan hun relaties.

Van der Slikke licht toe: “Als productowner is het mijn verantwoordelijkheid om de digitale weg te bouwen en te onderhouden die het voor adviseurs mogelijk maakt om zo effectief mogelijk te werken. Om die digitale weg te onderzoeken en te verbeteren hebben we een aantal sessies met de gebruikers (assurantieadviseurs) georganiseerd. Hieruit kwamen tal van goed suggesties naar voren. Een van de adviseurs gaf bijvoorbeeld aan dat er behoefte was om een verkorte vergelijking te maken in plaats van direct een volledige offerte. Dit was een van de onderdelen waar we direct mee aan de slag zijn gegaan.”

In 25% van de tijd een vergelijking maken

Van der Slikke vertelt dat de software volledig is herzien. In ongeveer 25% van de tijd die een adviseur voorheen nodig had, kan nu een vergelijking worden gemaakt. Het programma genereert illustraties en samenvattingen die de adviseur in het gesprek met de klant kan gebruiken. Pas wanneer de klant een concrete keuze maakt en een offerte wenst, worden de aanvullende gegevens ingevoerd.

Koppeling met salarisadministraties

In het tweede deel van 2025 komt er een koppeling tussen het werkgeversportaal en de salarisadministratie van de werkgever. “Traditioneel zijn verzuimverzekeringen, WIA-hiaat en WIA-excedent voor zowel de werkgever als de adviseur administratief bewerkelijke producten”, legt Van der Slikke uit.

“Mutaties in het personeelsbestand en in het salarishuis moeten goed worden bijgehouden en met ons worden gecommuniceerd. Werkgevers reageren soms niet direct op verzoeken om gegevens, wat leidt tot herinneringen. Of gegevens blijken achteraf toch niet correct verwerkt, wat weer correctieboekingen vereist. Daarom zijn we dan ook blij dat we ons werkgeversportaal, waarin deelnemersregistratie wordt bijgehouden en ziekmeldingen worden doorgegeven, kunnen koppelen aan de salarisadministratie van de werkgever.”

De koppeling bespaart enorm veel tijd die nu ingezet kan worden voor advies in plaats van administratie”

Minder administratieve werkzaamheden

De koppeling vereist slechts enkele eenvoudige handelingen aan de kant van de werkgever, maar de voordelen zijn groot volgens Van der Slikke: “Alle benodigde gegevens worden automatisch naar ons doorgezet. De verzuimverzekering loopt daardoor volledig synchroon met de salarisadministratie. Dit bespaart enorm veel tijd. Tijd die nu ingezet kan worden voor advies in plaats van administratie. Ook de klant ervaart dit als voordeel: er zijn geen herinneringen meer nodig om gegevens aan te leveren, en claims kunnen sneller worden afgewikkeld omdat de data elke 24 uur wordt bijgewerkt.”

Michel Korver, productspecialist Inkomen, vult aan: “Het terugdringen van administratieve werkzaamheden maakt het voor kleinere advieskantoren ook makkelijker om grotere werkgevers op het gebied van inkomensverzekeringen van dienst te zijn. Bij advies heeft de omvang van een zakelijke relatie minder impact dan bij administratie. Gezien de snel stijgende kosten bij het intermediair is er een druk om te komen tot een hogere omzet per medewerker en schaalvergroting. Wij dragen daaraan bij door de administratieve belasting actief te verlagen. De koppeling tussen het werkgeversportaal en salarisadministraties is daarin een mooie stap.”

Niet bang zijn voor inkomensverzekeringen

Korver ziet dat er soms weinig aandacht is voor inkomensverzekeringen: “Heel grofweg zien we dat binnen het intermediair slechts ongeveer een derde regelmatig actief is op het gebied van inkomensverzekeringen. Tegelijkertijd geeft het merendeel aan de komende jaren juist te willen groeien in zakelijke schadeverzekeringen. Wil je als adviseur een sterke positie op de zakelijke markt opbouwen, dan zul je ook aandacht moeten geven aan inkomensverzekeringen. Ongeveer 70% van de werkgevers heeft een verzuimverzekering. Laat je die als adviseur links liggen, dan is de kans groot dat een andere adviseur die wél sluit. Daarmee zet je de deur naar jouw zakelijke portefeuille wijd open.”

“Als je je als adviseur onzeker voelt over inkomensverzekeringen, dan begrijp ik dat”, besluit Korver. “Het is een onderwerp waarmee je niet dagelijks te maken hebt, en onbekend maakt onbemind. Turien & Co. zet zich in door middel van automatisering, maar ook door persoonlijk contact tussen de afdeling inkomen en de adviseur om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.”

Dit artikel is gesponsord door Turien & Co. Assuradeuren .