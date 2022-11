AMpodcast I AM Young InSurance - Hoe laat je jouw werkgever je carrière boosten?

Onderwerpen die deze aflevering onder meer de revue passeren zijn de belangrijkste werklessen, de bedrijfscultuur in relatie tot jouw succes en de cirkel van invloed. Zo vertelt Boonstoppel hoe de laatstgenoemde methode een eyeopener voor haar is geweest en hoe ze dit toepast in haar werk.

Ook Van Alderwegen laat weten een eyeopener in haar carrière te hebben gehad. Beluister hieronder om welke situatie dit precies ging.

Over de podcast

In de podcast I AM Young InSurance gaan een jonge en een senior professional uit de verzekeringsbranche met elkaar in gesprek. Luisteraars ontdekken wat seniors van young professionals kunnen leren en andersom. Maar ook hoe oud en jong tegen de markt aankijken en welke uitdagingen zij zien. Of dat nu voor de markt is, voor henzelf of elkaar.