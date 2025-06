Ook gerechtshof wijst coronaclaim evenementenorganisator af

Concertorganisator Friendly Fire heeft ook bij het gerechtshof geen schadevergoeding los weten te krijgen van adviseur Elswout en makelaar Klap No Risk voor afgelaste evenementen in coronajaar 2020. Er was geen doorlopende evenementenverzekering, Friendly Fire was zelf nogal slordig met het aanmelden van evenementen en de adviseur had de op uitbreken staande pandemie in redelijkheid niet kunnen voorzien.

Friendly Fire, organisator van onder meer de inmiddels gestopte festivals Indian Summer Festival en Tuckerville, heeft het zwaar in coronajaar 2020: achttien evenementen gaan niet door. En dan is er ook nog eens geen dekking op de doorlopende evenementenverzekering die via Klap No Risk is gesloten. Er is namelijk sinds 2015 al helemaal geen sprake van zo'n verzekering, laat adviseur Elswout weten.

Festivals soms pas achteraf gemeld

Daar is de festivalspecialist het niet mee eens, want is in 2014 niet door Elswout gemeld: "Wordt dus een soort doorlopend contract"? En "Grote voordeel is het hele jaar standaard dekking en dat je ook je gewone bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid (richting personeel) meteen meeverzekerd hebt"? Dat klopt, maar een jaar later al is die polis geroyeerd en ingeruild voor jaarlijkse contracten, zo is ook aan Friendly Fire gemeld. Bovendien is de communicatie over de festivals door de jaren heen wat rommelig verlopen. Soms worden festivals pas achteraf gemeld. In juni 2019 schrijft Klap dan ook aan Elswout: "Zoals besproken zitten wij nog op de informatie te wachten. […] Voor 2020 moeten we het echt anders aanpakken."

'Komt waarschijnlijk goed'

Maar heel anders gaat het niet begin 2020. Half februari geeft Friendly Fire vier evenementen in februari en maart door, met de toevoeging: "Vanaf april kijken we later wel naar." De rest volgt inderdaad begin maart en dan is er ook contact over dekking bij een epidemie, want corona heeft dan ook Nederland bereikt. Volgens Friendly Fire heeft een andere festivalorganisator, ook via Klap No Risk, een annuleringsregeling. Elswout laat weten: "Heb gisteren nog contact gehad over nieuwe jaarcontract en had toen ook wel het gevoel dat het voor jullie dezelfde kant op gaat. In principe zelfde doorlopende contract. Ook over aansprakelijkheid gesproken en gaan nu offerte maken die gebaseerd is op bezoekers. Komt dan waarschijnlijk helemaal goed uit."

Dat laatste gaat niet op, want alle evenementen worden geannuleerd en een vergoeding is niet aan de orde. Bij de rechter eis Friendly Fire ruim € 7 miljoen schadevergoeding. De rechter oordeelt echter eind 2022 dat niet genoeg is onderbouwd waarom de verzekeraars een uitkering zouden moeten bieden en dat Elswout het risico dat een nieuwe dekkingsuitsluiting in verband met de corona-epidemie zou worden bedongen niet in redelijkheid had kunnen voorzien.

Bij het gerechtshof probeert Friendly Fire het nog een keer. Het bedrijf dacht dat er nog altijd een doorlopende evenementenverzekering bestond, maar Elswout betoogt met succes dat die per 2015 is geroyeerd. Sindsdien zijn voor elk jaar steeds nieuwe verzekeringen gesloten, met een einddatum.

Doorlopende polis was niet te sluiten

Het hof stelt vast dat er helemaal geen verzekering bestond zoals Friendly Fire die had willen sluiten. "Door Friendly Fire c.s. is onvoldoende onderbouwd dat er verzekeringen bestaan waarbij een of meer verzekeraars risico's van dergelijke omvang willen verzekeren, zonder de mogelijkheid te hebben om voorafgaand aan ieder concreet evenement, bij aanmelding van het risico, het risico niet of alleen onder voorwaarden of beperkingen te accepteren." Er was een product van De Goudse, maar dat bood maximaal € 25.000 dekking per evenement. "Dat verzekeraars bij aanmelding van het te verzekeren risico dat risico niet of alleen onder voorwaarden bereid zijn te accepteren was – ook toen er nog wel sprake was van een doorlopende verzekering – ook de praktijk. Er werd ieder jaar een nieuwe verzekeringspolis afgegeven waarop steeds concrete opgegeven evenementen stonden genoemd."

Friendly Fire vroeg nota bene zelf in augustus 2017 nog of het concert Tuckerville, dat vijf dagen later zou plaatsvinden, verzekerd was. "Daaruit blijkt dat zij (toen) begreep dat dekking onder de verzekering niet 'automatisch' was." Daarnaast werd geregeld premie achteraf in rekening gebracht, maar dat betekent niet dat Friendly Fire mocht denken dat ook met terugwerkende kracht een verzekering zou hebben gegolden.

Verder stelt het hof vast dat de verzekeraars bevoegd waren om dekking voor een concreet evenement te weigeren, ook bij een verzekering met de looptijd van een jaar. Vast staat ook dat alle verzekeraars vanaf 27 februari 2020 de corona-uitsluiting hanteerden.

Adviseur: niet te traag, geen waarschuwingsplicht

Elswout handelde niet te traag door drie concerten die op 14 februari waren gemeld op 18 februari door te sturen naar Klap No Risk. Pas op 24 februari kwam Friendly Fire met de melding van evenementen die vanaf 1 februari zouden plaatsvinden. Het is volgens het hof niet reëel om dan binnen drie dagen al de dekking rond te hebben.

Net als de rechter vindt het hof dat Elswout niet hoefde te waarschuwen voor de mogelijkheid van een corona-uitsluiting bij de verzekering van toekomstige evenementen, omdat die niet te voorzien was. Bovendien vindt het hof het niet geloofwaardig dat Friendly Fire niet begreep dat zij niet verzekerd was voor risico’s die zich zouden verwezenlijken voordat zij een evenement had aangemeld. "Friendly Fire is een professionele onderneming die gedurende vele jaren risico’s met grote financiële belangen heeft verzekerd en die zich heeft moeten realiseren dat het van belang was te verzekeren risico’s – onzekere voorvallen – tijdig bij haar assurantietussenpersoon ter dekking aan te melden en dat, wanneer zich voor dat moment een onzeker voorval heeft voorgedaan, daarvoor achteraf geen dekking meer kan worden verkregen."

Het hof vermoedt dat de organisator veel eerder calculerend bezig en dat Friendly Fire pas op het moment van aanmelding, gelet op de toen gemaakte en nog te maken kosten en het risico van een annulering, een verzekering wenselijk achtte en de daarmee gemoeide premiekosten wilde maken.

Ook het hof wijst de claim dus af.