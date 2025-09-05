AM Top 50 Young Leaders: 'jonge mensen brengen nieuwe energie, frisse ideeën en innovatie'

Met nog vier weken te gaan om je aan te melden voor de AM Top 50 Young Leaders, sprak AM met twee oud-deelnemers over hun ervaringen. Richard Roelevink en Pauline Kuiper delen hoe het programma hen nieuwe inzichten gaf, verbond met andere jonge talenten en hun blik op de financiële sector verruimde.

Richard Roelevink

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij het Verbond van Verzekeraars

Richard Roelevink was op vakantie toen hij hoorde dat hij intern was genomineerd. "Het voelde erg bijzonder om op de lijst te komen, een hele eer". Dat het verjongen van de verzekeringsbranche onderdeel is van Richards portefeuille, sluit direct op zijn nominatie aan. “Het zorgde ervoor dat meer mensen naar mijn werkzaamheden vroegen, zo kreeg het intern veel aandacht.”

Vanuit zijn functie ziet hij ook waarom er relatief weinig jongeren in de sector werken. “Dat komt omdat de branche onder jongeren geen sterk imago heeft. De branche is ook niet heel zichtbaar, omdat deze in opleidingen niet specifiek naar voren komt. Daardoor is de kans dat je in deze sector solliciteert klein. Zelf twijfelde hij aanvankelijk ook, juist door dat volgens hem stoffige imago van de branche. “Direct na het tekenen van mijn contract vroeg ik me nog even af: moet ik hier wel blijven? Maar zodra ik begon met werken, merkte ik al snel dat het veel leuker en dynamischer was dan ik dacht.”

Jongeren kunnen zeggen: ik zie dit anders, en dat is belangrijk voor innovatie en positieve verandering.” — Richard Roelevink

Volgens Roelevink is het van groot belang dat jongeren actief deelnemen aan de branche. “Elke generatie heeft een eigen perspectief. Er ontstaat kokervisie in een organisatie als er allemaal mensen van dezelfde generatie werken. Jongeren kunnen zeggen: ik zie dit anders, en dat is belangrijk voor innovatie en positieve verandering.” Ook spreken jongeren elkaar aan volgens Richard: “Jonge mensen hebben bijvoorbeeld net zo goed een inboedelverzekering nodig als er brand uitbreekt. Een jonge werknemer snapt de belevingswereld van jongeren en is daardoor vaak beter in staat uit te leggen wat het belang is van die verzekering voor jongeren”.

Zijn advies aan jonge professionals die overwegen deel te nemen aan de AM Top 50 Young Leaders is dan ook helder: “Het is een hele leuke ervaring. Je krijgt een nieuw beeld van de hele financiële sector. Je krijgt er inspiratie en motivatie van en een platform om je werk zichtbaar te maken.”

Pauline Kuiper

Erkend hypothecair planner bij Van Campen & Dijkstra

Pauline Kuiper werd verrast toen haar manager haar aanmeldde voor AM Young Leaders. “Ik kwam net uit een knieoperatie, dus het was echt onverwacht,” vertelt ze. Het leverde haar veel leuke reacties en enthousiasme op.

Ook bleek het programma voor Kuiper een mooie kans om andere jonge professionals te ontmoeten. Een hoogtepunt voor haar was het rondetafelgesprek waarvoor ze werd uitgenodigd. “Het viel mij vooral op dat iedereen dezelfde energie en ambitie had en dat op deze jonge leeftijd, dat is leuk om te zien.”

Deze ambitie is ook terug te zien in de stappen die Pauline sindsdien binnen Van Campen & Dijkstra heeft gezet. “Bij mijn werkgever heb ik een nieuwe afdeling opgezet: 'Financieel regisseur’, waarbij de focus ligt op het bieden van persoonlijk financieel advies en begeleiding”. Deze afdeling speelt in op de groeiende behoefte van klanten om grip te krijgen op hun financiële situatie.

Op de vraag waarom andere jonge professionals zich moeten aanmelden voor de AM Top 50 Young Leaders, benadrukt Kuiper de waardering die je krijgt vanuit je werkgever en het netwerk dat je opbouwt. Ook stelt ze: “Er zijn in verhouding weinig jonge mensen in de branche, maar wij brengen nieuwe energie, frisse ideeën en innovatie. Het is daarom leuk om deze mensen te ontmoeten.”

