Wie staat dit jaar op 1 in de AM Top 100 Intermediair? Ontdek het op AMdag 2025

Op 11 november wacht bezoekers van de AMdag 2025 een primeur. Dan verschijnt het dubbeldikke AMmagazine, met daarin zowel de AM Top 100 Intermediair als de AM Top 50 Young Leaders! Het magazine is gratis verkrijgbaar op AMdag.

Ook dit jaar is de AM Top 100 met veel zorg samengesteld. De lijst biedt een overzicht van de grootste intermediairbedrijven van Nederland. Er zijn maar liefst 91 verschuivingen in de top 100, dus de branche was dit jaar volop in beweging! Van kleine tot grote bedrijven want ook in de top 10 staat bijna niemand op dezelfde plek als vorig jaar.

AM Top 50 Young Leaders

Voor het eerst bevat het magazine dit jaar ook de AM Top 50 Young Leaders. Deze lijst geeft een podium aan jonge professionals die de toekomst van de branche vormgeven en de sector met nieuwe ideeën en energie vooruithelpen.

Haal jouw exemplaar bij de AMbar

Bezoekers van AMdag zijn de eerste die dit dubbeldikke magazine in handen krijgen. Het ligt op 11 november gratis klaar bij de AMbar.

Meld je nu aan voor AMdag en verzeker je van een gratis exemplaar van het AMmagazine!