Branche niet overtuigd van effect en noodzaak sekseneutrale verzuimpremies

Verzekeraars lijken naar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, niet meteen de premiestructuur om te gooien. Het College oordeelde vorige week dat Achmea discrimineert door een hogere verzuimpremie te rekenen bij vrouwen dan bij mannen. Achmea is zeker niet de enige verzekeraar die dit doet en daardoor raakt de uitspraak potentieel de hele branche voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Toch vinden kenners dat er nog wel wat op het oordeel is af te dingen.