AM Top 50 Young Leaders: deze impact had een nominatie voor eerdere talenten

De AM Top 50 Young Leaders is een lijst van jonge professionals die de toekomst van de financiële dienstverlening vormgeven. Terwijl de aanmeldingen binnenstromen, sprak AM met oud-deelnemers van de voormalige AM Top 25 Young Talent over hun ervaringen en de impact die hun deelname heeft gehad.

Iwan Jolink

Young Talent 2023

Toen Iwan Jolink in 2023 werd genomineerd voor de lijst, was dat het voor hem een grote verrassing. “Ik wist pas dat ik genomineerd was toen ik een e-mail kreeg vanuit HR. Ik had geen idee dat iemand me had opgegeven”, vertelt hij. Jolink, destijds financieel planner en bezig met vennootschap bij Buro Philip van den Hurk, heeft sinds zijn nominatie grote stappen gezet. Zo werd hij volwaardig vennoot en boekte hij flinke vooruitgang met zijn platform ‘Neemjeoverwaardeop.nl’.

Jolink benadrukt dat jonge professionals vooral met hun frisse blik en vernieuwende ideeën veel kunnen toevoegen aan een organisatie. “Jonge mensen hebben vaak een andere manier van denken en doen. Ze zijn anders opgeleid, brengen een frisse wind en zeggen vaker waar het op staat. Dat kan anderen in een organisatie aan het denken zetten.” Deze andere manier van denken zien (ofja, horen) we ook terug in zijn nieuwe podcast ‘Bankzaken’, die hij begin dit jaar met een collega lanceerde.

Voor Jolink heeft de AM Young Leaders-nominatie vooral waarde gehad op het gebied van netwerken. De verzekeringsbranche reageerde op zijn nominatie en hij kreeg meerdere connectieverzoeken. “Je krijgt de kans om met mensen te spreken die je anders nooit had leren kennen. Ik heb bijvoorbeeld een zakelijke connectie opgebouwd met één van de andere deelnemers aan het rondetafelgesprek. We hebben elkaar nog een keer getroffen om te praten over hoe we bepaalde zaken in onze organisaties anders aanpakten”, vertelt hij. “Dat is het mooie aan zo’n programma: je leert van anderen en bouwt relaties op die anders misschien nooit waren ontstaan."

Jonge mensen hebben vaak een andere manier van denken en doen. Ze zijn anders opgeleid, brengen een frisse wind en zeggen eerder waar het op staat. Dat kan anderen in een organisatie aan het denken zetten.” — Iwan Jolink, Young Talent 2023

Als het gaat om het advies voor andere jonge professionals die zich misschien ook willen aanmelden voor AM Young Leaders, is Jolink duidelijk: "Waarom niet? Ik heb mij dit jaar ook aangemeld voor de AM Top 50 Young Leaders, want als je uitblinkt in je vak, is een kers op de taart nooit verkeerd. Je wordt gezien, krijgt erkenning en deuren kunnen voor je opengaan, nu en anders in de toekomst." Met een knipoog voegt hij daaraan toe: "Dit jaar ga ik voor een award."

Yvo Roggen

Young Talent 2024

Ook voor Yvo Roggen was de nominatie een verrassing. “Ik ben bij mijn voormalig werkgever intern opgegeven zonder dat ik het wist. Toen hoorde ik opeens dat ik genomineerd was voor de lijst. Dat gaf een trots gevoel en was vooral erg leuk", zegt Roggen. Inmiddels werkt hij als financieel adviseur in het bedrijf van zijn vader. Wanneer hem wordt gevraagd of hij het bedrijf ooit wil overnemen, blijft Roggen nuchter. "Het is nog veel te vroeg om daarover te spreken, maar ooit zou het een mooie uitdaging zijn."

De nominatie heeft hem vooral veel erkenning en zelfvertrouwen gegeven. “Het gevoel van waardering is bijzonder. Het gaf me een boost in mijn zelfvertrouwen en liet me zien dat ik op de goede weg ben in mijn carrière. Dat is fijn om te weten, zeker als jonge professional”, vertelt hij. Het rondetafelgesprek waar hij voor was uitgenodigd was voor hem vooral waardevol. “Er waren mensen van allerlei verschillende functies en disciplines aanwezig. Het was leerzaam om andere perspectieven te horen en de belangen van anderen te begrijpen."

Roggen ziet jonge mensen als een belangrijke aanwinst voor de sector. "Jongeren zijn vaak digitaler onderlegd en kunnen sneller schakelen. Ze zijn minder star in hun denken. Dat is een enorme meerwaarde, zeker in een sector die nog steeds redelijk traditioneel is." Toch erkent hij dat de branche zelf niet altijd de juiste instroom van jonge professionals weet te realiseren. “Er zijn niet veel opleidingen die direct naar deze branche leiden. Het moet toevallig op je pad komen, en dat gebeurt niet bij iedereen.”

Deze nominatie zag hij daarom vooral als een mooie gelegenheid om ook andere jonge professionals te zien en te spreken.

Meld je nu aan!

Al met al biedt de AM Top 50 Young Leaders niet alleen zichtbaarheid, maar ook kansen om te leren, te netwerken en jezelf verder te ontwikkelen.

Wil je ook een plekje op de lijst bemachtigen en misschien wel meedingen naar een award? Schrijf je dan hier in !