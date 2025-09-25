Laatste kans: meld je aan voor de AM Top 50 Young Leaders!

Nog maar een paar dagen te gaan: tot en met dit weekend kun je je nog aanmelden voor de AM Top 50 Young Leaders 2025. Dé kans om jouw talent, ideeën en prestaties zichtbaar te maken binnen de financiële dienstverlening. De branche staat te springen om jong talent en frisse ideeën en dit is hét moment om jouw podium te claimen.

De AM Top 50 Young Leaders zet jonge professionals die impact maken in de sector in de spotlights en biedt hen een uniek podium om hun visie te delen. Dit jaar reiken we daarom ook vier awards uit tijdens de AMdag op 11 november, waardoor het talent in de branche nog meer mogelijkheden krijgt om zich te onderscheiden.

Hoe werkt het?

De AM Top 50 Young Leaders wordt aan de hand van de aanmeldingen en nominaties door de redactie van AM samengesteld. De vakjury buigt zich op haar beurt over de ingediende talentcases en selecteert vier winnaars binnen de domeinen Arbeidsmarkt, Digitalisering & AI, Complexe Risico's en MVO.

De awardwinnaars nemen hun prijs in ontvangst tijdens de AMdag op dinsdag 11 november 2025, waarvoor iedereen in de AM Top 50 Young Leaders gratis toegang krijgt. Ook sluiten enkele deelnemers aan bij het rondetafelgesprek: hét podium om jouw visie te delen en in gesprek te gaan met andere aanstormende leiders.

Deskundige vakjury

De vakjury bestaat uit Wesley van ’t Hof (Lindenhaeghe), Maria Silveira (SEH), Jan-Pieter van der Helm (IG&H) en hoofdredacteur van AM Renske van de Merbel. Zij beoordelen de talentcases en selecteren de winnaars op vier thema's: Complexe Risico’s, Digitalisering & AI, Arbeidsmarkt en MVO. Samen waarborgen zij een deskundige en zorgvuldige beoordeling van alle inzendingen.

Meld je nu aan!

Ken jij of bén jij dat jonge talent dat de branche verder helpt? Wacht niet langer en meld je vandaag nog aan voor de AM Top 50 Young Leaders! Aanmelden kan nog tot maandag 29 september 2025.