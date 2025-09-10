Zoektocht naar jong talent in de verzekeringsbranche blijkt van alle jaren

In de archieven van AM vonden we een aantal opvallende advertenties, waaronder één van de Goudse Verzekeringen uit 1987: "De Goudse zoekt een enthousiaste jonge medewerker die mee wil groeien." Wat opvalt? Het is dezelfde boodschap die we vandaag de dag nog steeds horen in de financiële sector: er is een dringende behoefte aan jonge professionals die nieuwe energie en frisse ideeën kunnen brengen.

In de vacature van de Goudse werd specifiek gevraagd om een enthousiaste jongeman of -vrouw tussen de 22 en 26 jaar. Specifieke competenties? Een flinke dosis motivatie en inventiviteit. En ze waren niet de enige, in latere AM edities treffen we hetzelfde. Ook in 1998 wordt specifiek gezocht naar jonge professionals onder de 30 jaar.

Vandaag de dag zijn jonge energie en creativiteit nog steeds de eigenschappen die de sector zoekt. In een wereld waar innovatie en vernieuwing essentieel zijn, kampt de branche nog steeds met vergrijzing en een structureel tekort aan jong talent. Dit signaal werd tientallen jaren geleden al afgegeven, maar is nog steeds actueel.

AM Top 50 Young leaders

Met de AM Top 50 Young Leaders speelt AM precies in op deze behoefte. Het programma erkent jonge professionals en biedt hun een podium om hun visie en prestaties te delen. Ook kan het dienen als een mooie manier om nieuwe inzichten op te doen en in contact te komen met andere ambitieuze talenten die de sector willen vernieuwen.

Of het nu in 1987 of in 2025 is, de boodschap blijft: de financiële sector heeft jonge professionals nodig en het is tijd om hen te vinden en te koesteren.

Ben jij of ken jij een jonge professional die het verschil maakt? Meld je aan en maak kans op een plek in de AM Top 50 Young Leaders 2025 !