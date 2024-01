Moerman (Alicia) over NVGA AM Innovatieprijs: 'Beloond om je vakidioterie'

De tweejaarlijkse NVGA AM Innovatieprijs geeft het volmachtkanaal een extra innovatie-impuls. De inschrijftermijn staat alleen deze week nog open. Innoveren doet de vorige winnaar volop. Insurtech Alicia zette een concept neer dat in het traditionele kanaal nooit had kunnen ontstaan. Oprichter Marijn Moerman vertelt erover: "Dát is de kracht van volmacht."