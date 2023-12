Polis stiekem op naam van vrouw blijkt duur trucje voor Unigarant-klant

Een online woonverzekering heb je zo aangevraagd. En als de polis wordt afgewezen, kun je het zo weer opnieuw proberen met een andere naam. Verstandig is het niet. Een ANWB-klant vulde de naam van zijn vrouw in toen zijn eigen aanvraag mislukte. Die werd wel geaccepteerd. Na een brand in zijn paardenstallen achter het huis kwam het gerommel aan het licht. Unigarant betaalde niets en registreert de man voor vijf jaar in de frauderegisters.