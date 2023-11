Dit staat vandaag op het programma van AMdag

Vandaag is het zover: AMdag 2023. Dit staat er op het programma van het netwerkevenement dat plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht.

09.30-18.00 uur

Je kunt urenlang struinen over de beursvloer die verspreid over diverse hallen plaatsvindt op de evenementenlocatie. Hier kun je de diverse partners van AMdag ontmoeten. Bezoek vooral ook de stand van AM. Hier kun je een exemplaar van AMmagazine ophalen , waarin de AM top 100 intermediair 2023 staat. Het vakblad ligt pas later deze week op de deurmat, maar speciaal voor bezoekers van AMdag is deze nu al beschikbaar.

10.00-17.15 uur

In het AM Insights Café is het de hele dag door goed toeven. In deze oergezellige kroeg kun je niet alleen netwerken; er is ook een uitgebreid programma met diverse sprekers .

10.30 - 17.00 uur

In een retro Amerikaanse dinersetting kun je één op één in gesprek in het First Dates Café. Lekker informeel netwerken. Tijdens de vorige AMdag werd dit voor het eerst gehouden; een enorm succes. Via de netwerkapp zijn de afspraken ook last minute nog inplannen. Ook de Ted talks zijn er weer dit jaar; die waren ook in de editie van 2022 een groot succes.