BMW draait op voor schade aan spontaan ontbrandende elektrische auto

Het komt zo nu en dan voor: een elektrische auto waarvan de accu zonder duidelijke aanleiding in brand vliegt. Een autodealer die het overkwam kon bij Bovemij de tonnen schade claimen, maar Bovemij mag (bijna) datzelfde bedrag van de rechter nu op haar beurt bij fabrikant BMW ophalen: er is sprake van een gebrekkige auto.

Een BMW-dealer neemt bij importeur BMW NL – onderdeel van de Beierse autogigant BMW AG – in april 2019 een BMW i3 af. In mei wordt de auto in de showroom gezet en de nacht erna breekt daar brand uit. De fonkelnieuwe elektrische auto gaat volledig verloren en ook de rest van het pand en de voorraad lopen forse schade op.

Thermal runaway

Tijd om verzekeraar Bovemij te bellen. Die schakelt een expert in die vaststelt dat de brand is ontstaan in het accupakket van de BMW i3. De totale schade voor de dealer is € 581.090,85, plus nog eens € 213.348 in het naastgelegen pand, waar een zusterbedrijf is gevestigd,

Ook een andere expert komt tot de conclusie dat de BMW de brand heeft veroorzaakt doordat er sprake was van een thermal runway. Die was ontstaan door een productiedefect gecombineerd met het opladen of kort daarvoor opladen van de batterij. “Dit productiedefect kan in een desastreuze fase zijn gekomen door de verandering bij het omzetten naar de gebruikersfase en/of tijdens het rijden met de auto en het vervolgens aansluiten op een lader.” De dealer heeft de BMW omgezet van transport- naar gebruiksmodus en daarbij zou een verborgen defect kunnen hebben geleid tot een soort kortsluiting, is de conclusie.

Regres of bedrijfsregeling?

Bovemij keert tweemaal uit, ongeveer conform de schadebegrotingen, maar stelt een regresvordering in tegen BMW. Voor de rechter vordert Bovemij de schade terug omdat er een gebrekkig voertuig is geleverd: de autofabrikant is daarmee aansprakelijk voor de schade. BMW vindt echter dat de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 toewijzing van de vorderingen blokkeert. Er is conform de bedrijfsregeling sprake van een brandverzekering en de brand is niet te wijten aan onzorgvuldig handelen of nalaten.

Maar daar is de rechter het niet mee eens. De bedrijfsregeling is met ingang van 2014 namelijk alleen nog van toepassing op particulieren en op niet-particuliere huurders. BMW is geen huurder.

Wanprestatie

Verder heeft BMW inderdaad een wanprestatie geleverd, vindt de rechter. De autofabrikant zelf heeft niet weersproken dat de brand in de accu van de BMW i3 is ontstaan en dat met het spontaan in brand vliegen een gebrekkige auto is geleverd. Zowel importeur BMW Nederland (de contractspartij) als BMW AG, hoofd van de groep, is aansprakelijk voor de schade. De importeur heeft een wanprestatie geleverd en het groepshoofd heeft een onrechtmatige daad gepleegd.

Correctie schadebedrag

Het te vergoeden bedrag komt wel wat lager uit dan Bovemij heeft geëist. De rechter weegt het argument van BMW zwaar dat de schadevaststelling niet volgens Nivre-regels is gebeurd en stelt vast dat één beschadigde auto ten onrechte als eigendom van het bedrijf is opgevoerd. Daarnaast wordt een bedrag van € 7.200 aan (naar later bleek) stallingskosten niet toegewezen omdat Bovemij niet kan aantonen dat die kosten werkelijk zijn betaald. In totaal moet BMW aan Bovemij bijna € 720.000 terugbetalen, plus wettelijke rente en nog eens zo’n € 20.000 aan buitengerechtelijke kosten en proceskosten.