Speciaal voor bezoekers van AMdag: AMmagazine met de Top 100 intermediair

Over vier dagen is het zover: AMdag. Dan wordt ook de AM top 100 intermediair bekendgemaakt op AMweb. Pas later die week verschijnt de toplijst in AMmagazine. Speciaal voor bezoekers van AMdag is het al mogelijk om een exemplaar van het blad op de te halen in de stand van AM in loods 5.