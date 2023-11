Dit zijn de sprekers op AMdag 2023

AMdag is niet compleet zonder een aantal sterke sprekers. Deze mogen dan ook niet ontbreken. Van cyberexpert Pim Takkenberg tot AFM-voorzitter Laura van Geest en techjournalist Daniël Verlaan. Ontdek wie je dinsdag allemaal kunt verwachten bij DeFabrique in Utrecht. Aanmelden voor AMdag is nog mogelijk; intermediairs hebben gratis toegang.

Daniël Verlaan – Techjournalist

Verlaan werkt voor RTL Nieuws en is een van de belangrijkste techjournalisten van het moment. Hij ontving de Loep, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek en de Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland.

Ayca Szapora – Neurowetenschapper, cognitief psycholoog, zelfrealisatiecoach en bedrijfskundige

Szapora geeft advies aan verschillende universiteiten in Nederland en Duitsland. Daarnaast is ze wetenschappelijk reviewer bij The American Journal of Psychology. Haar hersenonderzoek resulteerde in meerder wetenschappelijk publicaties over creativiteit, onbewuste cognitieve strategieën en hoe je de manier kunt veranderen waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt.

Laura van Geest – Bestuursvoorzitter AFM

Van Geest is per 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM. Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Strategie, Beleid en Internationale Zaken en het Expertisecentrum. Ook is ze eindverantwoordelijk voor de operations van de AFM.

Eva van Veen – Senior manager expertise, risicodeskundigheid & speciale zaken (fraude) bij Achmea

Naast haar functie bij Achmea heeft ze enkele neventaken zoals bestuurslid werkgeversbestuur NIVRE en voorzitter raad van toezicht bij Team Alert.

Maarten Vugts – Manager risicodeskundigheid bij Achmea

Naar zijn functie bij Achmea is Vugts voorzitter van het Platform Risicodeskundigheid bij het Verbond van Verzekeraars.

Dirk Scheringa – Ondernemer, verkoopspecialist en marketingspecialist

Het verhaal van Scheringa is er één uit duizenden. Hij begon op de zolderkamer en boekte grote successen. Ook kreeg Scheringa te maken met grote tegenslagen.

Pim Takkenberg – Expert op het gebied van ransomware en digitale Chinese staatsspionage

Als leider van het Cyber Intelligence Team van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richtte hij zich op cyberspionage en cybersabotage door statelijke actoren. Momenteel streeft hij in zijn rol al algemeen directeur van cyberbeveiligingsbedrijf Northwave naar het verminderen van digitale risico's voor zowel organisaties als de samenleving. Hij begrijpt de opkomende trends in het dreigingslandschap, vertaalt ze naar organisaties en handelt erop voordat ze toeslaan.

Carla Verwijmeren – Managing partner & cco bij AI bedrijf Y.digital

Verwijmeren is een tought leader als het gaat om taal- en cognitie gerelateerde AI. Ze is partner bij Y.digital, een organisatie gespecialiseerd in Knowledge AI en geavanceerde AI-technieken voor language processing en understanding. Ze adviseert hierbij organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van AI in de organisatie.

Nina Zonneveld – Business transformation lead bij Y.digital

Als business transformation lead vormt Zonneveld een brug tussen technologie en business, en maakt ze impact door verbinding op te zoeken. Met 10 jaar ervaring op het gebied van AI in taaltoepassingen, heeft ze verschillende organisaties ondersteund (zoals Arag) in de verandering die AI teweegbrengt binnen organisaties.