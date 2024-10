Verwonder je tijdens de AMdag in het Circus der Inspiratie!

De AMdag staat weer op het punt van beginnen! Dé dag om te netwerken, inspiratie op te doen en je te laten informeren door vele boeiende sprekers. In het Circus der Inspiratie kun je genieten van TED-talks die je op het puntje van je stoel brengen en houden. Benieuwd wie dit jaar op het podium staan? Hieronder vind je het hele programma!

Het Circus der Overtuiging trakteert je op een afwisselend programma met inspirerende sprekers over allerlei thema's en onderwerpen. Bereid je voor op een volle en boeiende dag!

AMdag 2024 Schrijf je hier in!

Het programma

11:00 uur | Het ondernemersverhaal van Insify-oprichter Koen Thijssen

Koen Thijssen, oprichten en CEO van Insify

Van bloemen-abonnementen naar verzekeringen voor zzp'ers, freelancers en kleine bedrijven: het ondernemersverhaal van Insify-oprichter Koen Thijssen in een notendop. Op de AMdag vertelt Thijssen over zijn zakelijke avonturen en gaat hij onder meer in op de veranderende wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Of Insify een succesverhaal is? Het feit dat Thijssen op de AMdag spreekt, betekent volgens hem "dat we iets teweeg aan het brengen zijn." Kom vooral naar de Ted Talk Arena en oordeel zelf!

12:00 uur | Nuchter Over AI: Hoe Slim Digitaliseren échte Bedrijfswaarde Creëert

Jan Verstegen, Principal Consultant bij Dialog Group

Deze TED-talk gaat over realistisch kijken naar de AI-hype die is ontstaan door Generatieve AI. We bieden een doorkijk op hoe bedrijven in de financiële sector digitalisering succesvol, strategisch kunnen inzetten. Het benadrukt dat AI één onderdeel is van een bredere digitale transformatie en dat succes afhangt van goed georganiseerde data en processen.

Takeaways:

Experimenteren met AI is noodzakelijk, echter bedrijven moeten eerst hun datakwaliteit en processen optimaliseren voordat ze AI effectief en schaalbaar kunnen implementeren.

Slim digitaliseren, met een combinatie van AI en andere technologieën zoals Robotic Process Automation, Conversational AI en Machine Leanring, leidt tot duurzame en meetbare bedrijfswaarde

13:00 uur | Consolidatie: het antwoord van Licent

Frans Kemper - Licent

De consolidatie/ Het samengaan van advieskantoren in onze branche is onomkeerbaar.

De voormalig coöperatie Licent stond voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit leidde in het voorjaar 2023 tot een unieke fusie van 16 financieel dienstverleners en een volmachtbedrijf, in nauwe samenwerking met private equity/ een professionele investeerder.

Frans Kemper neemt je mee in “het verhaal van Licent”. Het idee, het proces, de dilemma’s, de keuzes en andere factoren die hebben geleid tot een unieke formule voor ondernemers in onze branche.

Overweeg je met je bedrijf een aansluiting bij een grotere organisatie dan is dit een niet te missen presentatie.

14:30 uur | AI in de financiële dienstverlening: vooruitgang met verstand

Ruben van der Zee, trainer bij NIBE-SVV

AI speelt een steeds grotere rol in de financiële dienstverlening en biedt enorme kansen, maar vraagt om een strategische aanpak. Ruben van der Zee bespreekt de balans tussen innovatie en verstandige implementatie, waarbij hij ingaat op efficiënter werken en risicobeheersing. Leer hoe je AI optimaal kunt inzetten om voorop te blijven lopen in een steeds veranderende sector.

15:15 uur | BAVAM: De persoonlijke benadering van de Vereende

Ewoud Hage, Afdelingsmanager Klanten & Assurantieadviseurs bij de Vereende

Je adviseert jouw klanten zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat jouw klanten jouw integriteit ter discussie stellen. De acceptanten en juristen van de Vereende BAVAM weten wat dit voor jou betekent en zijn er voor je op deze momenten. Dit is niet vanzelfsprekend. Ik leg je graag uit waarom.

Dit wil je niet missen, dus schrijf je nog snel in!